Afin de poursuivre son œuvre : Le FLN sollicite le Président Bouteflika à se présenter à la présidentielle de 2019

«Au nom des 700.000 militants du FLN et tous ses partisans et sympathisants, j’exhorte le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika à se présenter à la présidentielle de 2019», a indiqué hier, le du SG du parti, Djamel Ould Abbès qui a présidé à Alger, une réunion des cadres.

Dans son intervention devant les membres de l’instance de coordination du FLN, il ainsi exprimé le souhait de la base militante qui appelle le Président de la République à se porter candidat lors de la prochaine présidentielle, précisant qu’il lui appartient de prendre sa décision car «le dernier mot lui revient». «En ma qualité du SG du parti, il est de mon devoir d’informer le Président de la République, qui est également président du FLN, de la volonté de la base qui l’invite à poursuivre son œuvre à la tête de la magistrature suprême du pays», a-t-il déclaré.

Les cadres du FLN ont été conviés par ailleurs à débattre le document relatif au bilan des réalisations du Président depuis sa première élection, en 1999. Dans ses propos, M. Ould Abbès a réitéré la fidélité et la loyauté à M. Bouteflika tout en mettant l’accent sur le caractère judicieux de sa gouvernance. Il informe aussi que les différentes réalisations du Président ont été répertoriées à travers l’ensemble des 48 wilayas lors de 10 rencontres régionales. «Des rapports ont été présentés à la Commission de rédaction au niveau central pour être exploités dans l’élaboration d’un document sur les réalisations du Président de 1999 à 2019», a-t-il fait savoir.

M. Ould Abbès a annoncé la tenue, dans deux semaines d’une réunion élargie pour la lecture de la première mouture de ce document qui sera transmis au Président Bouteflika puis au Comité central (CC) du parti. Une réunion du CC du FLN se tiendra avant le Ramadhan prochain, indique encore le SG du FLN. A l’ordre du jour, poursuit-il, il sera question de «l’examen du document en question ainsi que des deux rapports moral et financier qui sont fin prêts. Sur un autre volet, il a été procédé à lors de la réunion d’hier à la lecture de la Déclaration de l’Instance de coordination du parti qui a salué «la politique sage et judicieuse du Président de la République pour le renforcement et la consécration de la paix et de la réconciliation nationale, la concrétisation des aspirations du peuple à travers les programmes de développement, la préservation de l’unité du pays et la consolidation de son identité nationale». «Pour le parti, les réalisations enregistrées constituent une motivation supplémentaire pour apporter au Président Bouteflika un soutien fort, afin de poursuivre et parachever son programme de développement et de réformes, base solide pour l’application de la nouvelle feuille de route 2020-2030», est-il mentionné. Il est également mis en relief dans cette déclaration le fait que «le bilan avant-gardiste du Président de la République est source de fierté pour les Algériens et digne de valorisation et de soutien par tous les fidèles patriotes en vue d’assurer la continuité du processus d’édification». Le document appelle en outre à «la préservation des acquis de la sécurité, de la stabilité et du développement, en faisant montre de conscience collective, en préservant la paix sociale, en faisant prévaloir le dialogue pour le règlement des problèmes sociaux, en s’engageant à défendre les intérêts suprêmes de la Nation et en s’éloignant des thèses obscurantistes». L’élaboration du bilan des réalisations du Président Bouteflika «dépasse dans sa portée la réponse aux sceptiques et aux détracteurs, tant sont éloquents les résultats positifs enregistrés, depuis que le peuple a placé sa confiance en le Président Bouteflika». Le document se réfère aux «rapports de toutes les Mouhafadha du parti, étayés de ceux émanant d’institutions officielles et d’experts», a affirmé M. Mohamed Djellab, membre de la commission de rédaction, précisant que les ministres membres du parti œuvreront, sur instruction du SG du FLN, à la communication de rapports détaillés sur les réalisations sectorielles dans le cadre des programmes de développement du Président Bouteflika. M. Abdelkader Messahel, membre de l’Instance de coordination a indiqué avoir présenté à la commission de rédaction «une contribution écrite sur les réalisations aux niveaux interne et externe y compris le rôle joué, avec professionnalisme et sagesse par l’Armée nationale populaire dans la lutte contre le fléau du terrorisme».

K. Aoudia