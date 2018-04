Conférence de l'OAT : M. Zemali aujourd’hui au Caire

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, prendra part, à la tête d'une délégation composée de représentants des travailleurs et du patronat, aux travaux de la 45e session de l'Organisation arabe du Travail (OAT), prévus au Caire (Egypte) du 8 au 15 avril, a indiqué hier un communiqué du ministère du Travail.

Au menu de cette session, ajoute la même source, figurent nombre de thèmes dont le rapport du directeur général du Bureau arabe de travail, Faiz Al Motairi sur "la dynamique des marchés de travail arabes, les mutations et les processus d'évolution", outre deux autres points inscrits sur l'ordre du jour à savoir "la responsabilité sociale des entreprises du secteur privé" et "la productivité et son rôle dans l'amélioration de la compétitivité et la croissance".

Lors de la plénière, le ministre présentera un exposé sur la politique de l'Algérie en matière de promotion de l'emploi, de lutte contre le chômage, de renforcement des mécanismes de gestion, d'organisation du marché de travail ainsi que les efforts consentis pour promouvoir la protection sociale en faveur des travailleurs et des citoyens, en général, et consacrer le dialogue social en collaboration avec les partenaires de la tripartite, a précisé le communiqué.

La session sera l'occasion de passer en revue un rapport sur les activités et les réalisations de l'OAT en 2017, outre la note du directeur du Bureau Arabe de Travail devant être présentée lors de la 107e session de la conférence internationale du travail qui se tiendra en juin prochain à Genève.

Les participants à la 45e session de la conférence de l'OAT examineront en outre les conclusions de la 37e session de la commission des libertés syndicales, l'état d'avancement du contrat de travail arabe, le travail de la femme arabe, outre le projet du budget de l'OAT et le plan 2019-2020 du Bureau arabe du travail, ses instituts et centres, ajoute la même source.

Par ailleurs, le ministre aura des rencontres bilatérales avec ses homologues participant à cette session.

A rappeler que la Conférence de l'OAT, qui se tient chaque année, regroupe des représentants et des délégations des tripartites (gouvernement-travailleurs-patronat) des pays arabes pour discuter des questions relative au monde du travail au vu des défis auxquels fait face la région en vue d'une meilleure collaboration. (APS)