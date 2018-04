Le rôle spirituel de la zaouïa dans la préservation de la cohésion socioculturelle et religieuse : Colloque à Tamanrasset

Le rôle spirituel de la zaouïa pour la préservation de la cohésion socioculturelle et religieuse a été souligné hier lors d’un colloque sur le thème “La préservation des constantes nationales à l’ère des mutations régionales et internationales” tenu au centre universitaire Hadj-Moussa-Agh-Akhamoukh de Tamanrasset dans le cadre de la célébration du Maoussem Cheikh Moulay Cherif Reggani.

La manifestation a pour objectif de “mettre en exergue le rôle spirituel assumé par la zaouïa pour la préservation de la cohésion religieuse, éducative et socioculturelle et, également, la protection de l’identité et les constantes nationales, notamment à l’ère des mutations régionales et internationales que connaît la région”, a indiqué le cheikh de la zaouïa Moulay-Cherif-Reggani, à l’ouverture du colloque initié par sa zaouïa avec le concours du Laboratoire des sciences et de l’environnement du centre universitaire de la wilaya.

Plusieurs thèmes inhérents au “rôle des établissements dans la préservation de l’identité et la mémoire nationales”, à “l’impact de la juste éducation spirituelle de l’individu”, à la “définition des notions liées aux constantes de la sécurité intellectuelle”, ainsi que d’autres sujets se référant au thème, seront abordés lors du colloque programmé pour deux jours qui se déroule avec la participation de Choyoukh, de chercheurs et d’universitaires issus de différentes institutions nationales, ainsi que de Tunisie et du Mali, a indiqué le cheikh de la zaouïa Moulay-Cherif-Reggani.

Dans son intervention, Noureddine Kentaoui, du centre universitaire de Tamanrasset, a mis l’accent sur l’importance de l’éducation spirituelle dans la formation de l’homme, appelant à impliquer les différents acteurs des universités, centres de recherche, zaouïas et des écoles dans la propagation de l’éducation spirituelle, avant de suggérer l’intégration de ce volet en tant que module dans le programme pédagogique pour atteindre les objectifs escomptés.

L’universitaire de Tlemcen, Nasreddine Djedir, a appelé, pour sa part, à accorder la place qui sied au soufisme dans le cadre des efforts de la formation de l’homme et de la diffusion de l’éducation spirituelle.

De son côté, Abou Bakr Omar Tounkara, de l’université-Sahel de Bamako (Mali), a suggéré l’organisation de pareilles rencontres dans les pays voisins, tout en saluant, à l’occasion, les efforts déployés par l’Algérie pour la stabilité et l’unité des pays limitrophes. Le colloque, dont les travaux seront sanctionnés par l’adoption de recommandations, prévoit également l’animation de cours et prêches religieux au siège de la zaouïa Moulay-Cherif-Reggani à Tamanrasset.