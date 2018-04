Annaba : Un second CHU en perspective

Un deuxième centre hospitalo-universitaire à l’échelle de la wilaya de Annaba a été projeté, dans la perspective d’améliorer la prise en charge des besoins de l’Est du pays. C’est ce que nous avons appris hier, du directeur de wilaya de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le Dr Mohamed Dameche, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé.

La wilaya s’apprête à réceptionner 700 lits d’ici trois ans à El Bouni et dont 120 ont été jusqu'à présent réalisés au niveau de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) et 120 autres en voie d’achèvement à l’hopital de cardiologie. Par ailleurs, d’autres projets en souffrance seront relancés, parmi lesquels figurent dix polycliniques, afin d’atteindre la moyenne nationale en terme de prise en charge des malades.

A ces projets, il faut ajouter une opération de réhabilitation et de modernisation des structures médicales existantes, prévoyant notamment la réalisation de deux blocs opératoires, à l’établissement public hospitalier de Ain Berda et à celui de Chetaibi. On apprend dans le même contexte que la wilaya a octroyé une aide financière aux douze communes pour leur permettre de réhabiliter les structures de santé de proximité.

B. Guetmi