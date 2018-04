Portes ouvertes sur l’université : Une opportunité offerte aux futurs bacheliers

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris les devants, en vue d’expliquer et de faciliter aux futurs bacheliers leur entrée officielle à l’université. Ce département a programmé dans ce cadre des journées d’information au profit des futurs nouveaux étudiants au titre de l’année 2018 et ce, du 11 au 13 avril, à travers l’ensemble des établissements universitaires du pays. « L’objectif de ces journées est de faire connaître aux élèves candidats au baccalauréat le système d’enseignement supérieur, les types et offres de formation ainsi que celui d’orientation et d’inscription universitaire », indique-t-on dans un communiqué rendu public par le ministère. En d’autres termes, l’initiative constitue une opportunité qui a son importance pour les concernés dans la mesure où ils pourront mieux s’imprégner des critères définissant leur orientation pour des études supérieures, une fois le succès aux épreuves du Bac obtenu.

S’inscrivant dans cette logique, le ministère de tutelle met à la disposition des futurs étudiants un guide sur les différentes formations de l’enseignement supérieur disponibles en Algérie, ainsi que toutes les informations sur les préinscriptions et l’orientation pour l’année universitaire 2018-2019. Dans cette optique, rappelons que plusieurs nouveautés ont été annoncées par le ministre du secteur, M. Tahar Hadjar. Il s’agit, entre autres, de la révision de la liste des choix des filières qui ont été réduites de 6 à seulement 4 choix. Aussi, le système d’orientation a également été revu partiellement. Une moyenne de 10/20 a été en effet fixée pour pouvoir poursuivre une spécialité dans les langue arabe et littérature, le droit, sciences économiques et sciences politiques. Notons, par ailleurs, que l’examen du Bac se déroulera du mercredi 20 juin au lundi 25 juin. Les candidats « se reposeront » le vendredi 22 juin, avant de reprendre leur examen samedi, dimanche et lundi (23, 24 et 25 juin), alors que l’examen blanc est prévu du 27 au 31 mai. Initialement prévu du 3 au 7 juin, le changement intervenu dans l’organisation de cet examen fait suite, rappelle-t-on, à une large consultation lancée tout récemment par la tutelle. Ainsi, «71,3% des participants ont émis le vœu de reporter l’examen après le Ramadhan, tandis que 28,7% se sont prononcés en faveur du maintien de la date initialement fixée du 3 au 7 juin». A noter que le taux de réussite au baccalauréat 2017 a été de 56,07%, représentant une amélioration de 6,28% comparativement à 2016 qui a connu un taux d’admission de 49,79%.

«Nous considérons ces résultats satisfaisants même s’ils restent en deçà de nos attentes et objectifs stratégiques arrêtés par la réforme, soit 70% de réussite», avait déclaré la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit. Elle avait relevé par la même occasion «la prédominance» des filles avec un taux de réussite de 65,03%. Mme Benghabrit avait exprimé, d’ailleurs, son «optimisme quant à la réalisation de meilleurs scores à l’avenir grâce à l’amélioration de la mise en œuvre de la réforme». En ce sens, elle a affirmé que cette réforme «s’appuie sur trois leviers majeurs: la refonte pédagogique, la professionnalisation par la formation et la gouvernance», relevant la nécessité de «s’adapter» à un contexte en plein bouleversement dans lequel l’Ecole «doit évoluer pour répondre aux nouveaux besoins de la société».

Sarah A. Benali Cherif