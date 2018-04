Forum sur la neuropsychiatrie : Les dernières avancées thérapeutiques

Le second forum de neuropsychiatrie a été organisé hier par Biopharm sous le thème « Neurosciences : nouvelles théories, enjeux et défis» et regroupe près de 200 psychiatres et neurologues à Alger. Cet espace, dédié à la formation médicale continue en neuropsychiatrie, une spécialité relevant des pathologies du cerveau, est encadré par des sommités internationales et a été l’occasion de présenter les dernières avancées thérapeutiques en la matière.

Plusieurs thèmes (schizophrénie, dépression, addiction, TOC et épilepsie) sont retenus pour répondre à une actualité nationale. Ils ont été élaborés avec le précieux concours des praticiens algériens. Il convient de signaler que l’Algérie dispose actuellement d’une meilleure prise en charge de certaines pathologies psychiatriques et neurologiques. Les nouvelles molécules existantes sont mieux tolérées par les patients et entraînent moins d’effets secondaires.

Les médecins disposent d’un arsenal thérapeutique adapté aux besoins des différents cas de pathologies. Pour sa part, le laboratoire Biopharm a développé plusieurs produits innovants de neuropsychiatrie afin de les mettre à la disposition des patients.Pour le Dr Kerrar Abdelouahed, directeur général de Biopharm, l’enjeu de ce forum est de contribuer à la diffusion et au partage des connaissances scientifiques entre spécialistes en neuropsychiatrie.

«Pour ce qui est de la production pharmaceutique, notre objectif et de garantir la qualité et la disponibilité des médicaments pour répondre favorablement à la demande nationale », dit-il.

A. M.