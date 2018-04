Couverture sanitaire globale : élément fondamental du développement durable

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé, hier à Biskra, que la couverture sanitaire globale constitue «un élément fondamental du développement durable».

Présidant au centre de recherche scientifique et technique en zones arides l’ouverture des festivités célébrant la Journée mondiale de la santé, le ministre a considéré que «la couverture sanitaire est un facteur essentiel pour toute démarche visant à réduire les inégalités sociales», insistant sur l’engagement des pouvoirs publics à «assurer la prospérité pour tous les citoyens».

M. Hasbellaoui a également indiqué que «l’Algérie a consacré le droit à la santé comme un des droits de l’Homme, parallèlement à son engagement en faveur de la protection de la famille et des citoyens, à garantir des conditions de vie meilleures pour les catégories précaires». Le ministre de la Santé a souligné, à cet effet, que «l’accès aux soins augmente la productivité, contribue efficacement au développement socioéconomique et assure le droit à la scolarisation et la protection contre les risques financiers de non-paiement des prestations sanitaires». Evoquant les efforts de développement de la couverture sanitaire dans le cadre de la politique publique socioéconomique, M. Hasbellaoui a estimé que cela a permis d’augmenter l’espérance de vie de 50 ans en 1962 à 78 ans en 2017, qui est, a-t-il relevé, «le fruit de la gratuité et l’équité du service sanitaire public» en Algérie où «le taux de couverture sanitaire estimé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) atteint 76 %». La célébration de la Journée mondiale de la santé est une opportunité pour la valorisation des efforts visant à promouvoir la santé et pour réaffirmer la gratuité des soins sanitaires.

La cérémonie d’ouverture des festivités de la Journée mondiale de la santé s’est déroulée en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, du directeur général des services de la santé militaire, du coordinateur résident de l’ONU et du représentant de l’OMS. (APS)

« Les portes du dialogue restent ouvertes »



Dans une conférence de presse, le ministre a déclaré que le dialogue et la concertation constituent une préoccupation pour son département, rappelant avoir rencontré le 1er avril dernier les représentants des médecins résidents pendant toute une journée et les participants ont été convaincus des résultats de la rencontre. Toutefois, après 48 heures, ces participants avaient déclaré que des points demeuraient ambigus, a relevé le ministre, avant de réaffirmer que «les portes du dialogue restent ouvertes». «Nous avons décidé de les rencontrer de nouveau durant la semaine courante pour discuter ces points ambigus pour eux et qui ne m’ont pas été communiqués", a ajouté M. Hasbellaoui.