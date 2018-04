Dans la lucarne : sur le même pied d’égalité ?

Notre football continue à faire plaisir à ses férus, même si, ces derniers temps, les beaux matches sont en train de rétrécir comme une «peau de chagrin». C’est vrai que nos clubs essayent de tout faire pour être à la hauteur de nos publics, de plus en plus exigeants, mais cela reste insuffisant. Ils ne veulent plus venir dans un stade pour somnoler ou regarder les oiseaux passer. Ils viennent tout en bravant les dangers, souvent les intempéries pour, à la fin, assister à des matches qui ressemblent beaucoup plus à des «somnifères» pour faire dormir les enfants insomniaques. Certes, il y a des efforts qui sont déployés, çà et là, par certains, mais globalement, on n’est pas encore proche du compte. La télévision algérienne publique, qui détient les droits, est en train de fournir des efforts «titanesques» pour la retransmission des matches de la Ligue1. Il faut dire que le spectacle que nos clubs peuvent produire, chaque week-end que dieu fait, est diversement apprécié. Le plus souvent, cependant, notre télévision nationale, en dépit des efforts louables de ses employés, journalistes et autres caméramans et techniciens, ne choisit pas, quelques fois, les matches qu’il fallait vraiment retransmettre pour les téléspectateurs qui payent, pourtant, la redevance télé. C'est-à-dire indirectement, ils ont un droit de regard pour demander au moins le minimum pour suivre les vrais chocs et non pas des confrontations entre équipes qui ne pèsent pas lourd dans la balance. Ce que l’on constate est qu’hormis quelques stades, comme le 5-Juillet, Chahid Hamlaoui de Constantine, Zabana, le 24-février de Bel Abbès, pour ne citer que ceux-là, les autres vraiment ne sont pas «regardables». Un tartan gris qui vous donne l’impression d’être dans une «station lunaire» qui n’a rien avoir avec tout ce qui est beau comme il est le cas dans les championnats européens et ailleurs où l’ont ne voit que les beaux stades. Cette saison, comme les précédentes d’ailleurs, les matches qui se déroulent dans des stades, comme le 20-Août et même Bologhine, sont le plus souvent télévisés, même s’il s’agit de rencontres insipides n’ayant pas un grand enjeu. Une situation qui ne cesse d’interpeller les spécialistes. Ces derniers temps, l’ENTP a pratiquement télévisé tous les matches du NAHD et même du CRB qui étaient programmées au 20-Août cette saison. Ce n’est pas normal ! Ce stade du 20- Août, il n’y a pas longtemps, n’était pas retenu pour les retransmissions de matches en raison de la fermeture du «poulailler» (c’est toujours le cas) et aussi par ce que les «piquets» se trouvant dans la tribune «dite officielle» ne permettaient pas une très bonne vision pour les téléspectateurs. Cela posait vraiment un problème assez sérieux. Cette saison, comme par enchantement, tous les matches des équipes qui y reçoivent dans ce stade sont télévisés. On n’est pas contre cela, mais on ne comprend pas que des équipes qui possèdent un nombre important de spectateurs ne le soient pas automatiquement. Le MCA, par exemple, l’équipe qui pratique un beau football, ses matches, ces derniers temps, ne sont pas télévisés pour la deuxième fois de suite. Ce qui est anormal ! PAC-MCA, opposant deux équipes qui pratiquent le meilleur football du pays, n’a pas été télévisé au grand dam du public algérois. Certes, le PAC ne possède pas de supporters, mais le MCAlger oui ! De plus, on aurait aimé voir ces jeunes du Paradou qui pratiquent un football de qualité qui ne peut que rendre heureux tous ceux qui adorent les belles affiches et surtout les équipes qui jouent bien au ballon. Comme la quote-part réservée à chacun par la FAF à la fin de saison tient aussi compte du nombre de matchs télévisés. Cela ne fera que jaser les uns et les autres. C’est pour cette raison qu’on est en train de demander à ce qu’on ne fasse pas la politique de «deux poids deux mesures», puisque les clubs ne sont là que pour assurer le spectacle. Si on ne les voit pas, comment vont-ils justifier l’argent qu’ils pourraient percevoir à partir des droits-TV versés par la LFP ? Une question qui mérite d’être posée !

Hamid Gharbi