Boxe : Championnats arabes (seniors messieurs) : Six boxeurs algériens en finale

Six boxeurs de la sélection algérienne (seniors messieurs) se sont qualifiés en finale des championnats arabes des nations qui se déroulent à Khartoum au Soudan (4-7 février). Il s'agit de Mohamed Flissi (52 kg), Khalil Litim (56 kg), Reda Benbaaziz (60 kg), Chemsedine Kramou (64 kg), Azzouz Boudia (75 kg) et Houmri Mohamed (81 kg). Les finales ont lieu hier en soirée. La délégation algérienne est conduite par le vice-président de l'instance fédérale, Athmane Laâzizi. Le staff technique national est composé des entraîneurs Ahmed Dine, Boubekri Abdelhafid et Slimane Belounis. Outre l’Algérie et le Soudan (pays organisateur), huit autres pays prennent part aux championnats arabes : Qatar, Yémen, Palestine, Liban, Tunisie, Maroc, Irak et Jordanie.