NAHD 1 – USMH 1 : le Nasria, « Roi » des matches nuls

Le derby NAHD-USMH, disputé hier au stade du 20-Août 1955, s’est soldé par un match nul, assez logique au vu de la physionomie de la rencontre.

La partie a été d’un niveau tout juste moyen, même si l’engagement physique était de mise de part et d’autre. Devant un nombreux public constitué des deux galeries nahdiste et harrachie, le derby n’a donc pas connu de vainqueur. Si, pour le Nasria, il était question de gagner pour préserver ses chances de terminer sur le podium, seul objectif encore en jeu pour les Sang et Or. Côté USMH, qui jouait en la circonstance hors de ses bases et qui lutte pour le maintien, il ne fallait surtout pas perdre. C’est le NAHD qui est parvenu à ouvrir la marque par l’entremise d’Addadi sur penalty (28’). Menés au tableau d’affichage, les camarades de Khelili ne baissent pas les bras et tentent de réagir. Leurs efforts seront récompensés au bon moment. Soit avant la pause citron, avec l’égalisation signée par l’inusable Hadj Bouguèche. Ce dernier profite d’un excellent travail sur le flanc droit de Debbari, pour niveler la marque, en battant de près Merbah Gaya (43’). Ce but fera énormément de bien au onze harrachi qui entame la seconde période, avec de meilleures dispositions et de meilleures convictions. Les Jaune et Noir tiennent tête à une équipe husseindéene, qui tentait vaille que vaille de reprendre l’avantage, sans résultat. Cela malgré les tentatives des Khacef, Addadi et autres. L’arrière-garde harrachie a tenu bon. Il faut dire aussi que l’équipe banlieusarde ne s’est pas contentée uniquement de défendre, mais elle s’est portée aussi vers l’offensive, avec les Mellel, Bouguèche et Belarbi. La seconde mi-temps n’a pas apporté de changements au tableau d’affichage. Si, côté Nasria, on a quitté le terrain très déçu d’avoir été tenus en échec at-home. Pour l’USMH, on était plutôt satisfait d’avoir pris un précieux point à l’extérieur, qui pourrait avoir son pesant d’or au décompte final. Cependant, El-Harrach est loin d’être sortie d’affaire. Côté nahdiste, les absences d’El-Orfi et de Gasmi, suspendus pour cumul de cartons, se sont fait ressentir. Younès a lui aussi manqué à l’appel dans le camp harrachi, pour les mêmes raisons. Les Sang et Or sont devenus les spécialistes des matches nuls, 15 au total sur 25 rencontres jouées jusque-là. Ils viennent d’enchaîner 18 matches sans défaite, battant le record détenu par une autre génération nahdiste, qui en était à 17 rencontres sans la moindre défaite.

Mohamed-Amine Azzouz