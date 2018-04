PAC 1 - MCA 5 : Les vert et rouge « atomisent » les pacistes

C'est une empoignade décisive pour le Doyen. Un succès pourrait le faire hisser à la deuxième place, en solo, ne serait-ce provisoirement, du fait que le match MCO-CRB a été remis au vendredi 13 avril en raison de la participation du CRB aux 16es de finale (bis) de la coupe de la CAF contre les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas. Les Pacistes, qui avaient perdu contre l'USMH, une équipe qui jouait sa survie, chercheront à se reprendre face au MCA qui n'a nullement remisé ses ambitions quant à sa quête de monter sur la plus haute marche du podium. Il faut dire que les débats n'eurent pas besoin de round d'observation, car dès la 6e minute, Souibah s’illustre. La domination du MCA sera matérialisée par un joli but signé Derrardja, l'homme en forme de cette formation algéroise (16'). Les gars du PAC ne restent pas les bras croisés, puisque Naïdji parviendra à réduite le score. C'était, cependant, compter sans le brio de Derrardja, auteur d'un fort joli doublé (39'). Les poulains de Casoni sont un peu libérés en cherchant encore à «tuer» le match, eu égard aux occasions qui s'étaient prêtées à eux.

En seconde mi-temps, les Mouloudéens poursuivront leur domination en ne laissant aucun répit à leurs adversaires du jour. On avait l'impression qu'il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Les camarades de Hachoud ajouteront superbement un quatrième but par Bendebka (71'). Les Vert et Rouge déroulent et parviendront joliment à corser la note par Balegh, dans le temps additionnel.

Les Mouloudéens ont prouvé qu'ils sont les meilleurs qu'on le veuille ou non à tous ceux qui utilisent des moyens détournés pour avoir raison de cette redoutable équipe du MCA qui crève l'écran en ce moment. Face au PAC, elle a été nettement au dessus, et ce malgré les embûches dressées par certains qui n'ont pas voulu que ce match ait lieu au stade du 5-Juillet.

Quel que soit le stade où elle évolue, elle reste redoutable avec une attaque qui a marqué déjà 35 buts. Sacré groupe !

H. G.