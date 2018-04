Ligue 1-Mobilis (25e journée) : La fragilité du CSC inquiète

Le leader constantinois, le CSC, a concédé une autre défaite. Cette fois-ci, elle l'a été devant une équipe de la JS Saoura qui n'est pas au mieux de sa forme.

Sa défaite sur le net score de 2 à 0, à Tadjenanet, devant le DRBT, prouve les difficultés actuelles de cette formation du sud du pays et ce en dépit de la venue de Neghiz à la barre technique en provenance d'Arabie Saoudite. Ceci dit, les constantinois, globalement, n'ont rien fait de probant pour espérer retourner au bercail avec les trois points du succès. Car, faut-il le répéter, ils n'ont pas été si tranchants ni dangereux dans le périmètre adverse. Ce sont plutôt les locaux qui ont eu les occasions les plus franches. On avait, par moment, l'impression que cette équipe du CSC n'est pas juchée à la première loge tellement elle avait laissé la liberté de manœuvre à son adversaire. Et en seconde mi-temps, les poulains d'Amrani ont été victimes d'une erreur d'arbitrage manifeste, puisque l'arbitre, Benbraham, leur accorda un penalty pour le moins imaginaire sur une «tombée» flagrante de Djallit. Ce n'est pas vraiment sportif de sa part de tromper de cette manière l'homme au sifflet. Un penalty certes contesté, mais qui n'empêchera pas Bourdim d'ouvrir la marque et donner trois précieux points à ses coéquipiers. Par ce succès, les gars du sud algérien se hissent à la cinquième place avec 39pts. Suite à cet échec, les constantinois sont en train de perdre leur avance. On peut même ajouter qu'elle est en train de «fondre» comme beurre au soleil. A cette allure, c'est le MCAlger qui demeure le mieux placé pour déjouer tous les pronostics, pour peu que les arbitres jouent le jeu et évitent les coups bas comme on le constate malheureusement ces derniers temps. Comme dirait l'autre, chez nous, le football ne se joue pas sur une surface verte, mais derrière carrément le stade. Cette vérité ne peut qu'offusquer les «Puristes».

H. G.