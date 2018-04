Après WAT 5- CABBA 1 : Bougherara jette l’éponge !

Il fallait s’y attendre : Lyamine Bougherara n’a pas survécu à la lourde défaite concédée par le CABBA à Tlemcen face au WAT local (5-1). Le technicien a annoncé sa démission juste après cette rencontre dont l’issue a pris les contours d’une véritable déculottée.

Lyamine Bougherara ne s’est pas attardé sur les raisons qui l’ont poussé à jeter l’éponge, se contentant de souligner des problèmes «administratifs», sans pour autant aller au bout des choses, mais il semblerait qu’il subsiste un gros malentendu entre l’ancien gardien international et ses dirigeants. Ces derniers n’ont pas encore réagit à l’annonce du départ de Bougherara.

C’est la raison pour laquelle on se demande légitimement si le technicien ira au bout de sa décision de s’en aller, d’autant qu’il avait déjà menacé par le passé de démissionner avant de revenir à de meilleurs sentiments.

Quoiqu’il en soit, le CABBA (41 points) a raté une belle opportunité de recoller au podium à l’issue de cette défaite à mettre vite aux oubliettes. En effet, une victoire aurait permis aux gars de Bordj de passer devant l’ASO (43 points), vainqueur du mC Saida par la plus petite des marges et talonner la JSMB (46 points), qui s'est inclinée lors du derby de la Vallée de la Soummam face à son voisin du MOB par deux buts à zéro.

A contrario, le WAT a réussi la passe de droit et s’éloigne confortablement de la zone rouge. Incontestablement, l’arrivée de Benchadli en remplacement de Kheireddine Khris a provoqué le déclic escompté.

Amar Benrabah