Championnat amateur (Gr. Est - 26e J) , US Tébessa - USM Annaba : Plusieurs blessés après la fin de la rencontre

Des violences entre supporters suivis d'actes de vandalisme ont éclaté à l'issue de la rencontre US Tébessa-USM Annaba (Championnat amateur/Gr. Est - 26e J) qui s'est tenue vendredi au stade du 4- mars 1954 de Tébessa faisant plusieurs blessés, a-t-on appris auprès de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya. Ces violences survenues à la fin du match qui s'est terminé par un nul (1-1) ont causé des blessures à plusieurs supporters des deux équipes, a précisé la même source, ajoutant que la salle de basketball du complexe sportif a été brûlée et l'ensemble de ses équipements ont été saccagés. La piscine olympique du complexe a également été endommagée.

Les façades en verre des bâtisses jouxtant le stade n'ont pas été épargnées, suite à quoi les forces de l'ordre sont intervenues en utilisant des bombes à gaz lacrymogène, selon la même source.