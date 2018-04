Mondiaux universitaires : El-Hocine Zourkane sacré

L’Algérien El-Hocine Zourkane a été sacré champion du monde universitaire de cross-country, en remportant la course disputée hier à Saint-Gall (Suisse) avec un chrono de 30 minutes et 21 secondes. Zourkane (22 ans) a devancé les deux Sud-Africains Alfred Mokopane Rantso (30:30) et Theophilus Khonco Thamsanqa (30:33). Les autres Algériens engagés dans la course masculine, à savoir Takieddine Hedeili, Amar Dahmane, Mansour Zengli et Anis Benstiti, ont terminé, respectivement, 7e, 22e, 23e et 26e. Au classement par équipes messieurs, l’Algérie termine au pied du podium, avec 53 points, derrière l’Afrique du Sud (1re, 33 pts), le Japon (2e, 35 pts) et le Maroc (3e, 40 pts). Chez les dames, la meilleure performance algérienne a été réalisée par Meriem Harek, qui a terminé à la 29e place (37:40), à trois minutes de la gagnante de l’épreuve, l’Allemande Caterina Granz (34:53). Au classement général (messieurs et dames), l’Algérie améliore de deux places son ancien ranking (7e, lors des derniers Mondiaux en Italie), en s’adjugeant la cinquième place, alors que le podium est occupé par le Japon devant le Maroc et l’Australie. Douze athlètes (6 garçons et 6 filles) ont représenté l’Algérie aux Championnats du monde universitaires de cross-country, disputés samedi à Saint-Gall.