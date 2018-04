Pétanque : 400 athlètes au tournoi national à Tissemsilt

Le coup d’envoi du tournoi national sénior de pétanque a été donné vendredi au boulodrome communal de Tissemsilt avec la participation de 400 joueurs représentant 30 clubs de 15 ligues de wilayas. Cette compétition de deux jours, organisée au boulodrome communal et le complexe omnisports Djillali-Bounâama du chef-lieu de wilaya, a concerné le jeu long, supervisé par des arbitres de la Fédération de la discipline. Le coup d’envoi de cette manifestation sportive a vu la présence d’un public nombreux, composé de jeunes de la ville de Tissemsilt et des régions limitrophes fans de cette discipline, notamment de Khemisti et Ammari. L’objectif de cette compétition, organisée dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle saison de la pétanque 2018, est de permettre aux clubs participants de se côtoyer et de se frotter aux clubs les plus actifs de la wilaya, ainsi que la généralisation de la pétanque chez les jeunes, selon le président de la ligue de Tissemsilt, Abdelraouf Fettal. Le président de la fédération nationale de pétanque a indiqué à l’APS que cette compétition entre dans le cadre des manifestations sportives programmées pour la saison sportive en cours par la fédération, qui comprend également des tournois régionaux et nationaux de pétanque à travers de nombreuses wilayas du pays, ajoutant que la fédération a programmé, durant cette saison, des stages de formation dans le jeu long au profit des encadreurs des clubs et des écoles de pétanque au niveau de plusieurs wilayas du pays . Le même responsable a souligné que la fédération a procédé, durant cette saison, au changement du système de compétition, qui a été transformé en système de niveau, qui comprend un premier niveau concernant l’élite, un second honorifique et un troisième niveau pour les amateurs. Il a ajouté que l’équipe nationale de pétanque participera, cette année, à de nombreuses compétitions internationales, notamment les Jeux Méditerranéens de Tarragone (Espagne), du 22 juin au 1er juillet prochains, et le championnat africain du jeu long prévu le mois de septembre prochain au Maroc. La fédération algérienne organisera, en outre, les jeux africains des jeunes du jeu long du 18 au 28 juillet prochain à Alger, a indiqué M. Charâ.