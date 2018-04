Ligue 2 (25e journée) : Le MOB s’adjuge le derby de la Soummam

Cette journée a été largement favorable aux mobistes, mais aussi aux 0 qui ont dominé respectivement la JSMB et l'ASMO. Dans le derby de Yemma Gouraya, le MOB n'a pas eu beaucoup de peine pour venir à bout d'une équipe de la JSMB, pour le moins méconnaissable. Les mouloudéens de Béjaïa n'ont pas tardé à ouvrir la marque par Kadri, dès la 22e minute de jeu. Dès la reprise, le même joueur ajoutera le second but.

Un doublé qui donne un aperçu sur la forme actuelle de ce joueur. Manquant de motivation, les gars de la JSMB n'ont pas tardé à afficher leurs insuffisances devant leurs adversaires du jour. Du coup, le MOB maintient son leadership sur la formation de l'ASAM. Les représentants de l'est algérien avaient souffert quelque peu devant les oranais de l'ASMO, surtout qu'ils étaient menés au score avant que Sahbi n'égalise sur penalty. En seconde mi-temps, les m'lilis ajoutent le but victorieux par Aggoun. Un but qui voudra certainement son pesant d'or du fait qu'il leur permet de prendre la deuxième place, en solo, avec deux points d'avance sur la JSMB. Le bonne affaire du jour est à mettre à l'actif des chélifiens qui ont fini par venir à bout de la coriace formation du MCSaïda (1 à 0) sur une réalisation signée Melika (60'). A trois points des béjaouis, l'espoir renaît pour les poulains de Zaoui qui sont à leur cinquième match sans défaite. Le CABBA, contre toute attente, a connu un véritable «naufrage» devant les tlemcéniens qui jouaient dans leur «jardin».

En effet, ils ont été battus sur le score sans appel de 5 à 1. Un score pour le moins incroyable qui a eu pour conséquence la démission, presque en directe, de Bougherara. Du coup, ce résultat permet aux locaux d'atteindre les 30 pts. Ce qui donne une idée sur l'ascension fulgurante de cette équipe qui vient de dépasser les koubéens. Malgré leur victoire, au stade Benhadddad, sur le score de 2 à 1, les koubéens, avec 29pts dans leur compteur, n'ont pas encore réussi à rassurer leurs supporters. Le CAB, qui recevait la JSMS, a fini, sur la fin, à l’emporter grâce à un but de Mebarki. Il a pris le dessus sur une équipe skikdie qui a compris que cette saison, l'accession n'est pas faite pour elle comme l'avait décidé certains dans les alcôves.

Relizane, qui recevait l'ABS, n'a pu faire que match nul. Un nul qui ne peut être que précieux pour les bousaâdis qui sont en train de lutter de toutes leurs forces pour sortir du «mauvais guêpier» dans lequel ils se trouvent. Dans le derby de l'Est entre mal-classés, les eulmis, malgré la venue de Lounici, n'ont pas réussi à venir à maintenir leur avance, eux qui ont mené jusqu'au temps additionnel avant que les gras de Aïn Fekroun n'égalisent. Ils ont même failli ajouter un second but. Un nul qui ne satisfait personne surtout après la victoire des koubéens, chez eux, devant le GCM. Les cabistes et les eulmis demeurent à quatre points derrière. Ce qui est loin d’être fait. Tout reste ouvert !

Hamid Gharbi