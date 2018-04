Ligue des Champions africaine (Dernier tour préliminaire), Match aller : Plateau United (Nigeria) 2 – USMA 1 : La qualification dans les cordes

Même défaite hier au match aller du dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine, on peut dire que l’USMA a réussi un bon résultat. Cela du fait que la défaite été concédée sur un score serré, avec un but inscrit à l’extérieur qui pourrait s’avérer décisif. Dans un match fort disputé, dans des conditions de chaleur et d’humidité, en sus d’un terrain limite, les camarades de Chafaï s’en sont, dans l’ensemble, bien sortis. Menés au score avant la demi-heure de jeu, suite au but inscrit par Osanga (24’), concédé par manque de concentration, les Rouge et Noir, nullement affectés, affichent une force de caractère qui met l’adversaire dans le doute, alors même qu’il évoluait chez lui et devant son public. Remontés par leur coach Miloud Hamdi, en seconde période, la réaction de Meftah et ses coéquipiers ne s’est pas fait attendre.

À peine dix minutes de jeu, et voilà que Yaya parvient à remettre les pendules à l’heure (55’). S’engage alors une bataille au milieu de terrain, avec des débats équilibrés. Toutefois, poussés par leurs fans, les Nigérians vont à nouveau secouer les filets de Zemmamouche, grâce à Emmanuel, qui ajoute le second but au profit de Plateau United (75’).

Les Usmistes tiendront bons par la suite jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre sud-africain. En somme, une courte défaite qui leur permet d’envisager la seconde manche au stade Omar-Hamadi, sous de bons auspices.

M.-A. A.