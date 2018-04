Coupe de la Caf, Aujourd’hui 15h à Abidjan, ASEC - Mimosas - CRB : Rentrer à Alger avec un bon résultat

Il affronte l’ASEC Mimosas d’Abidjan, un habitué des joutes continentales sur les terres de ce dernier.

Le CRB tient absolument à se qualifier à la phase des poules. A cet effet, les camarades de Bouchar sont décidés à faire le maximum pour arracher le meilleur résultat possible face aux Ivoiriens de l’ASEC, leader actuel du championnat de Côte d’Ivoire. La rencontre se jouera à un horaire de forte chaleur (32° vers les coups de 15h), en sus de l’humidité élevée (75%) en ce moment à Abidjan. Ayant déjà vécu ce genre de situation lors de ces deux précédents déplacements en terre africaine, les protégés de Rachid Taoussi, ne veulent tenir compte d’aucun alibi, qui les empêcherait de réaliser un bon résultat. Ils sont déterminés à jouer le coup à fond avec comme objectif premier : préserver intactes leurs chances de qualification en prévision du match retour au stade du 20 Août 1955, dans une dizaine de jours. Le coach bélouizdadi affirme avoir bien étudié la façon de jouer de l’équipe adverse, après avoir visionné des vidéos et pris les informations utiles. Pour lui, le fait que l’ASEC soit l’actuel leader du championnat ivoirien ne veut absolument rien dire, du fait qu’il s’agit d’une compétition de niveau assez faible. Les Betouche, Selmi, Lakroum et autres ne veulent surtout pas se manquer lors du match d’aujourd’hui : «On représente le football algérien et on a pour devoir de faire bonne figure pour honorer les couleurs du CRB et de nos formidables supporters. On se donnera à fond et on jouera cette partie intelligemment. On ne se laissera pas faire» ont-ils affirmé. Un seul bémol pour le Chabab, les absences de trois pièces maitresses sur l’échiquier de rachid Taoussi, que sont Draoui, Heriat et Belaili. Les deux premiers sont suspendus pour cumul de cartons, le 3e est confronté à un problème administratif. Pour sa part, Khoudi, qui fait lui aussi défection, convolera aujourd’hui aux justes noces.

Le CR Belouizdad qui garde un très mauvais souvenir de son déplacement à Abidjan en 2001 avec une cinglante défaite (7-0), qui a grandement affecté les Bélouizdadis. Ces derniers tiennent à l’effacer. L’occasion leur est donnée avec cette double confrontation qualificative à la phase des groupes.

Mohamed-Amine Azzouz