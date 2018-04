Oran : Démolition d’une vingtaine de constructions

Dans le cadre de la lutte contre les constructions illicites, les services de la wilaya ont procédé, jeudi dernier, à la démolition d’une vingtaine de carcasses et six habitations achevées érigées sur des terres agricoles et des canalisations d’eau, dans la localité de Sainte Clotilde relevant de la commune de Mers El Kébir. Cette opération est la deuxième du genre en moins d’un mois, après celle ayant touché 22 autres dans la commune d’El Ançor et la troisième depuis le début de l’année. Les services de la wilaya avaient lancé une grande opération de démolition de 69 habitations précaires érigées sur les hauteurs de la localité de Hessian Toual dans la commune de Benfriha. En plus des 69 constructions illicites, cette opération a touché, dans une première phase, 63 fondations dont les propriétaires ne possèdent aucun document officiel attestant de leur droit sur ces parcelles de terrain appartenant au domaine public. Les services de la wilaya ont ainsi déposé une plainte contre les personnes qu’ils accusent d’être derrière ces spéculations foncières. Une autre opération a été menée par les services de la wilaya ayant ciblé 26 constructions illicites, édifiées sur des terres agricoles. Ces constructions, situées au niveau de la ferme agricole Khemist 9 relevant du secteur urbain de haï Bouamama à l’ouest d’Oran, ont été érigées en violation de la loi, avait indiqué la cellule de communication du cabinet du wali d’Oran. Avec l’aide des citoyens les services de sécurité ont réussi à mettre hors état de nuire ce réseau spécialisé dans l’escroquerie dont les membres ont été présentés devant la justice. Cette dernière a rappelé la détermination de la wilaya d’Oran «à combattre ce fléau en ne ménageant aucun effort pour mettre à la disposition des citoyens des logements décents», appelant les citoyens «à plus de prudence pour éviter de tomber dans le piège des escrocs». Par ailleurs, les services de la Direction de l’Urbanisme et de la Construction ont rendu public un rapport alarmant sur la poussée des constructions illicites en dépit des grands efforts de l’Etat pour l’éradication de l’habitat précaire et des bidonvilles et le relogement de leurs habitants. Ce rapport relève une hausse inquiétante des constructions illicites dans de nombreuses communes, notamment celles situées dans la région est d’Oran. Ainsi le document fait état de 41.000 constructions illicites réparties sur 13 communes. Le quartier des Planteurs relevant du secteur urbain Sidi El Houari, représente la plus grande concentration de ces constructions avec pas moins de 20.000 habitations, sachant que ce même quartier a bénéficié d’un programme spécial de 12.000 logements, lancé en 2001 par le Président de la République qui a permis le relogement de 4.000 familles, et ce, jusqu’à l’année 2015. Les 6.000 logements restants sont en cours de réalisation dans les communes d’Oued Tlélat, Misserghine et Aïn El Biya. Le même rapport indique que 21.089 baraques et constructions illicites ont été érigées dans 47 localités réparties entre 13 communes à leur tête, Sidi Chahmi avec 1.653 habitations, Es Sénia (2012) et Mers El Kébir (931) et Aïn El Biya (380). Cet état des lieux fait ressortir, par ailleurs, une avancée dans la démolition des sites abritant des constructions illicites depuis 2007. L’on croit savoir à ce propos que 25 bidonvilles qui recensaient 15.058 habitations ont été totalement éradiquées. Les plus importantes opérations ont été menées notamment dans les localités de Hassi Bounif qui a vu la démolition de 3.000 constructions dont les occupants ont été relogés et à Sidi El Bachir où 1.600 familles ont bénéficié de logements sociaux.

Amel Sahar