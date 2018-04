Khenchela : distribution « avant fin 2018 » de 6.000 logements

Un total de 6.000 logements, tous segments confondus, sera distribué dans plusieurs communes de la wilaya de Khenchela «avant la fin de l’année 2018», a indiqué jeudi dernier le chef de l’exécutif local, Kamel Nouicer. Parmi ce nombre global, 4.000 habitations font partie du programme de logement public locatif (LPL) et 2.000 autres appartiennent aux formules location-vente de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) et le logement promotionnel aidé (LPA), a souligné à la presse le wali. Le financement nécessaire pour la concrétisation de l’ensemble des programmes de ce secteur (réalisation des logements et travaux d’aménagement extérieur) a été assuré, a déclaré dans ce contexte, M. Nouicer. S’agissant des commodités publiques liées à ces programmes d’habitat, le chef de l’exécutif local a précisé que les programmes d’habitat qui seront concrétisés dans la wilaya de Khenchela, seront soutenus par des projets publics d’accompagnement, lycées, CEM (collège d’enseignement moyen) notamment, a affirmé le wali. Pas moins de 500 LPL seront attribués au cours «des tout prochains jours» dans la commune de Kais, a-t-il encore ajouté, rappelant qu’un quota similaire de ce même type d’habitat, a été distribué dans la même localité, en mars dernier.