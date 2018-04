Habitat rural à Tébessa : un quota supplémentaire de 1.000 aides financières

La wilaya de Tébessa a bénéficié d’un quota supplémentaire de 1.000 aides financières destinées à l’habitation rurale, a-t-on appris hier, auprès de la direction du logement. Ce nouveau quota qui s’ajoute aux 500 autres aides, attribuées en début de l’année en cours à cette wilaya frontalière, intervient pour répondre aux demandes formulées s’agissant de ce segment de logements, a précisé la même source ajoutant que les 1.500 unités rurales seront répartis sur les 28 communes de la wilaya, selon les besoins de chaque commune. A noter que la wilaya de Tébessa avait bénéficié d’un total de 28.684 aides financières pour l’habitat rural, entre 2002 et 2014, a fait savoir la même source, soulignant que pas moins de 26.953 aides ont été attribuées à leurs bénéficiaires. La même direction a souligné que plus de 9.200 logements publics locatifs (LPL) sont actuellement en cours de construction à travers diverses communes de la wilaya de Tébessa, indiquant que près de 5.000 unités parmi ce nombre global sont en cours de réalisation au chef-lieu de wilaya et 2.000 dans la commune d’Ouenza. La même source a ajouté que des efforts sont consentis pour le parachèvement des chantiers de raccordement aux réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement de ces habitations dans les délais impartis.