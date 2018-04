Distribution de logements : Accélérer la cadence

M. Temmar : « Les instructions du Président de la République sont très claires : toute personne détenant un ordre de versement bénéficiera d’un logement AADL. »

Il sera procédé, au cours des trois prochains mois, à la distribution progressive de 27.000 unités à travers 19 wilayas.

Remise de 50.000 décisions de pré-affectation aux souscripteurs au programme AADL 2013, dont 10.000 à Alger.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a présidé, hier, la cérémonie de remise de clés de 2.012 logements, de type location-vente AADL 1. Ces logements sont répartis sur 1.143 logements à Réghaïa, 524 logements à Djenane Sfari et 345 logements à Ouled Fayet. M. Temmar, accompagné du ministre des Affaires religieuses, M. Mohamed Aïssa, a assuré que l’opération de distribution de logements en différentes formules se poursuivra, cette année.

Il a fait savoir que pour le programme AADL, pas moins de 52.000 logements sont prêts, il ne manque que les travaux d’aménagement extérieur en cours de réalisation, après que le gouvernement eut dégagé les enveloppes financières nécessaires. Il a rassuré également les souscripteurs AADL que 27.000 logements seront distribués progressivement dans 19 wilayas au cours des trois prochains mois.

La part de la wilaya d’Alger est de 4.500 logements. Concernant les souscripteurs au programme AADL 2 de l’année 2013, il a indiqué que l’Agence entamera l’opération de remise de plus de 50.000 décisions de pré-affectation réparties sur 26 wilayas, dont 10.000 décisions au niveau de la wilaya d’Alger, précisant que le premier quota sera remis durant ce mois d’avril. Soulignant que 30% des souscripteurs au programme AADL 2 (2013) sont des jeunes, M. Temmar a mis en avant les efforts de son secteur en vue d’aider cette catégorie à bénéficier du logement. S’agissant des équipements publics des sites AADL, 156 établissements éducatifs (primaire-moyen-secondaire) ont été programmés à Alger. Le ministre a rappelé également que lors de ses visites de travail et d’inspection des différents chantiers de réalisation de logements, il n’a cessé d’insister sur la nécessité d’accélérer la cadence des travaux des projets qui ont connu du retard.

Le programme AADL qui a connu «un énorme retard» ayant concerné 87.000 unités a été relancé, après la résiliation des contrats des entreprises retardataires et remplacées par d’autres entreprises. M. Temmar a rappelé également les instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, selon lesquelles tout souscripteur ayant procédé au paiement de la première tranche, aura son logement. De ce fait, il précisera qu’une commission chargée d’étudier les recours a été installée pour prendre en charge les demandes et les préoccupations des souscripteurs à même de garantir leurs droits. Selon lui, le programme consacré au secteur de l’habitat reflète tout l’intérêt accordé par l’Etat au secteur du logement, avec notamment, la concrétisation de 120.000 unités de logement AADL, 80.000 unités de logement rural et 70.000 unités de logement promotionnel public (LPP).

Il faut préciser par ailleurs, qu’après avoir recensé tous les problèmes qui ont retardé la réalisation de ces projets, lors d’une rencontre entre le ministre et les cadres du secteur, le département de l’Habitat, qui a bénéficié d’une enveloppe financière de 330 milliards de DA dans le cadre de la loi de finances 2018 pour relancer les chantiers à l’arrêt, a mobilisé plusieurs équipes pour le suivi et l’élaboration de rapports détaillés sur l’avancement des travaux. Le lancement de ces projets retardataires va s’ajouter aux 120.000 unités inscrites au titre de l’année 2018. La réalisation de 80.000 autres logements Aadl sera lancée en 2019 afin de couvrir le nombre global de dossiers des souscripteurs ayant versé leurs tranches et dont le nombre est de 195.000 inscrits.

Il est à préciser que le programme Aadl ne représente que 19% du programme global des projets de logements à travers le territoire national. Le programme du LPP représente 2% alors que celui du Logement public locatif (LPL) est de 37%. Il y a également le programme des logements ruraux dont 100.000 unités seront réalisées en 2018 et ce, en plus des programmes déjà en cours de réalisation. Il est à rappeler que l’année 2018 est l’année de la diversification des formules de logements, comme l’a déjà déclaré le ministre de l’Habitat, qui avait annoncé pour l’année en cours, le lancement de la nouvelle mouture de la formule LPA avec la réalisation de 70.000 unités ainsi que le logement destiné à la location. Il est aussi question de l’achèvement et la livraison de l’ensemble des programmes des Logements promotionnels publics (LPP) dont l’acquisition vient d’être ouverte aux émigrés. A noter enfin qu’il est attendu pour cette année et selon les prévisions du ministère de l’Habitat, la livraison de 1,6 million de logements, conformément au programme du Président de la République.

Salima Ettouahria