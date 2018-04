Sécurité des infrastructures routières : nécessité d’un système de surveillance

Un séminaire international sur la gestion patrimoniale et la sécurité des infrastructures routière, ayant pour thème : «Des outils et des procédures au service de la route», a eu lieu, jeudi à l’hôtel El-Riadh, Sidi Fredj. Cette rencontre intervient dans le cadre du suivi des deux projets de jumelage institutionnel lancés au titre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A) entre l’Organisme Algérien de Contrôle Technique des Travaux Publics (CTTP), et trois États membres de l’Union européenne, à savoir la France, la Belgique et le Portugal. Organisé par le CTTP, sous le haut patronage du ministre des Travaux publics et des Transports, ce séminaire, en présence de nombreux cadres de cet organisme, des représentants du P3A et d’experts européens, se veut une opportunité pour mettre toute la lumière sur l’accompagnement effectué par les experts de l’Union européenne durant ces deux dernières années, dans le cadre de ces deux jumelages et la nouvelle expertise acquise par le CTTP dans les domaines ciblés par ces projets, à savoir : la Gestion du patrimoine routier (Jumelage DZ20), et la gestion de la sécurité des infrastructures routières et aéroportuaires (Jumelage DZ21).

Intervenant à l’ouverture du séminaire, Mohamed Mahieddine, conseiller du ministre, a lu le discours au nom d’Abdelghani Zaâlane, indiquant que «notre pays connaît d’importants chantiers structurants et programmes de développement dans plusieurs domaines, plus particulièrement celui des infrastructures routières et autoroutières», avant de poursuivre que «ces réalisations adossées à l’important programme de développement en cours de travaux vont renforcer et densifier notre patrimoine infrastructurel et contribuer fortement à l’attractivité du territoire».

Pour lui, la sauvegarde et l’entretien des routes font partie de la politique engagée par le secteur. «Considérant qu’aucune route n’est éternelle par construction, les actions de sauvegarde et d’entretien de notre réseau routier, évalué, à fin 2017, à près de 127.000 km, constituent un axe majeur de notre politique sectorielle», dit Mohamed Mahieddine.

Dans le même ordre d’idées, le ministre indique que «dans la mesure où les routes ne sont pas correctement entretenues, elles se dégradent inexorablement, entraînant une augmentation de coûts d’exploitation des véhicules, un accroissement du nombre d’accidents et une baisse du niveau de service».



La gestion du réseau routier n’est pas seulement une affaire de financement



Il indique que le constat fait à ce sujet met en évidence la problématique relative à la sauvegarde du réseau routier qui ne réside pas dans la contrainte budgétaire uniquement, mais dans l’organisation et la gestion de ce réseau.

Le ministre a considéré comme étape importante dans le fonctionnement de tout système de gestion pour minimiser les coûts des travaux, «la mise en place d’un système de surveillance et du suivi du réseau routier, dont le rôle est de fournir en permanence les informations sur l’état du réseau». À ce titre, il met en avant le projet de jumelage DZ20 inscrit au programme P3A qui «intègre la problématique des surcharges de véhicules lourds qui favorisent les dégradations prématurées de nos routes», dit le ministre.

Il estime cependant que les accidents de la route constituent un grand problème qu’il faut maîtriser, surtout lorsqu’on sait que l’Algérie enregistre annuellement plus de 40.000 accidents entraînant la mort de 4.000 personnes et près de 70.000 blessés. Et d’ajouter : «Outre les drames sociaux, liés à cette hécatombe, les pertes économiques sont considérables, estimées annuellement à plus de 100 milliards DA, soit l’équivalent de réalisation de 100 km d’autoroutes.» Net et précis dans son discours, le premier responsable du secteur des TP et Transports souligne que la route «n’est pas ou est partiellement responsable» des accidents, tout en précisant que les statistiques le confirment. Toutefois, il appelle les professionnels et les ingénieurs routiers de redoubler d’efforts pour œuvrer afin de garantir «la qualité» des réalisations et d’agir pour que l’infrastructure routière contribue à réduire les accidents de la circulation, et que les points noirs soient traités avec un plus grand intérêt.

Lors de ce séminaire, les experts européens et les cadres du CTTP ont présenté 17 exposés, qui ont traité des leviers d’amélioration de la sécurité routière de point de vue infrastructure, son entretien, ses abords et ses équipements, en particulier les chaussées et les ouvrages d’art. Un zoom particulier a également été braqué sur les problèmes posés par les surcharges des poids lourds, le dimensionnement et le renforcement des structures routières et aéroportuaires ; le diagnostic du réseau routier à fort trafic, la pérennité des équipements des abords de routes, les audits de sécurité routière et audits de fabricants des équipements routiers ; le diagnostic des infrastructures aéroportuaires, etc. La rencontre a également vu la présentation des premiers résultats qualifiés de «satisfaisants», les projets phare livrables, ainsi que l’ensemble des actions et des mesures d’accompagnement engagées au profit du ministère des Travaux publics et des Transports dans ces domaines.

Mohamed Mendaci