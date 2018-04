Contrôle technique véhicule : De nouvelles mesures pour gérer l’importante demande

L’Établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA), relevant du ministère des Transports et des Travaux publics, vient d’annoncer, via un communiqué, le renforcement des brigades de ses agences à travers l’ensemble du territoire national, et le prolongement de leurs horaires de travail, pour satisfaire la forte demande en la matière.

En effet, les différentes agences de contrôle technique automobile connaissent une grande affluence d’automobilistes. Dès les premières heures de la journée, des centaines d’automobilistes prennent d’assaut les différents points de contrôle technique.

C’est la raison pour laquelle, précise l’ENACTA, «les agences de contrôle procéderont au renforcement de leurs brigades et au prolongement des heures de travail, en vue de faciliter aux automobilistes l’accomplissement de cette mesure réglementaire dans les meilleures conditions». Cette décision, explique l’Entreprise dans son communiqué, «vise à atténuer aux citoyens certaines contraintes liées à la surcharge enregistrée sur l’ensemble des agences de contrôle technique».

Il faut dire que depuis un certain temps déjà, les automobilistes se plaignaient des longues files d’attente devant les agences de contrôle technique des véhicules, notamment, en raison de la mise en place d’un système de quotas des véhicules à contrôler, outre la durée de traitement de chaque véhicule estimée au minimum à 20 minutes.

Il faut savoir que les agences de contrôle technique de véhicules avaient lancé, en début d’année 2018, une nouvelle mesure relative au contrôle de véhicules fixant la durée du contrôle technique pour chaque véhicule (20 mn pour les véhicules légers, et 30 pour les poids lourds), une mesure qui a suscité un mécontentement chez certains citoyens qui se sont plaints des longues files d’attente devant les agences.

Selon l’Entreprise, cette mesure a pour but d’assurer une meilleure sécurité des automobilistes et un contrôle minutieux de chaque véhicule, en vue de déceler d’éventuelles anomalies.

Notons que le contrôle technique des véhicules vise à protéger le citoyen, à travers la vérification de l’état de son véhicule, ce qui permettra, sans doute, de réduire le nombre des accidents de la route en Algérie, qui font des milliers de morts et de blessés chaque année.

Selon le décret exécutif 18-05 du 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité des véhicules et les modalités de son exercice, et en application des dispositions de la loi 01-14 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, «tout véhicule présenté au contrôle de conformité ou à l’expertise de conformité doit être en état de marche», excluant de fait les véhicules épaves qui ne peuvent faire l’objet d’un contrôle ou d’une expertise de conformité. Le contrôle de conformité et l’expertise de conformité de véhicules peuvent être effectués à l’œil nu ou par tout autre moyen adéquat, n’étant pas susceptible de modifier ou de déformer les caractéristiques du véhicule. Le contrôle de conformité de véhicules est effectué sur les véhicules importés, les véhicules neufs fabriqués ou montés localement, les véhicules ayant subi des transformations notables, les véhicules ayant fait l’objet de saisie par les services compétents, ainsi que les véhicules vendus aux enchères publiques ayant fait l’objet de demandes de renseignement auprès des services de sécurité. Notons que toutes les mesures ont été prises pour faciliter l’opération au citoyen, qui, une fois le contrôle technique terminé, se verra remettre un document qui prouve le bon état de son véhicule et le prémunira contre toute poursuite judiciaire. De ce fait, les conducteurs sont tenus de se rapprocher des différentes agences de contrôle technique, avant la fin de la validité du document de contrôle technique, pour régulariser leur situation.

Il convient de rappeler, également, que les contrevenants au contrôle technique automobile obligatoire s’exposent, non seulement à une amende de 20.000 à 50.000 DA, mais aussi à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux à six mois.

Kamélia Hadjib