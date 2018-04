Sécurité routière : Une caravane de la prévention à Djelfa

Une caravane de sensibilisation sur les dangers de la route, organisée à l’initiative de l’association de sécurité routière de la wilaya de Constantine, en collaboration avec le Club touristique algérien, est arrivée, mercredi dernier à Djelfa. « Cette escale à Djelfa n’est pas fortuite» a déclaré, à la presse, le président de l’association organisatrice de cette caravane, Benatallah Moncef, assurant que le choix de cette halte dans la wilaya a été dicté par le fait qu’elle occupe la « 3e place nationale en matière d’accidents de la route».

Le choix de Djelfa pour sensibiliser sur les dangers de la route est également dû au fait qu’il s’agit d’une région de transit, constituant un trait d’union entre le Nord et le Sud du pays, a-t-il ajouté, soulignant l’accent mis, au titre de cette campagne de sensibilisation, sur les élèves des écoles, considérés à la base de la « formation d’une génération respectueuse du code de la route», a-t-il estimé.

La caravane a effectué sa première halte au centre-ville de Djelfa, où ses animateurs, aidés par les services de la police et de la Protection civile, ont distribué des brochures d’information sur les moyens de prévenir les dangers de la route, aux usagers de la route qui se sont montrés très intéressés par l’initiative, au même titre que les passants. L’opportunité a, aussi, donné lieu à une simulation d’un accident de la route près du siège de la wilaya, qui a vu l’intervention d’équipes de secours et d’une brigade de motards de la Protection civile.