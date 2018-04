Criminalité : Arrestation de 238 individus à Alger

Les services de Sûreté nationale de la wilaya d'Alger ont arrêté, récemment, lors de descentes dans des repaires, 238 individus, en vue de resserrer l'étau sur les réseaux criminels qui menacent la sécurité des citoyens et de leurs biens, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les éléments de la Sûreté nationale de la wilaya d'Alger ont mené, dernièrement, des descentes dans différents quartiers, notamment les points noirs et lieux suspects, qui se sont soldées par l'arrestation de 238 individus impliqués dans différents crimes et la saisie d'une quantité de kif traité et de 1.978 comprimés psychotropes, d'armes blanches de différents types et calibres utilisées dans des agressions contre les citoyens, précise le communiqué.

La même source fait état, par ailleurs, de différentes affaires traitées dans un nombre de wilayas et qui se sont soldées par l'arrestation dans la ville d'El Abiodh Sidi Cheikh (W. El Bayadh) d'un septuagénaire qui s'adonnait à la pratique de la sorcellerie.

Dans la wilaya de Constantine, les services de la Sûreté ont mis fin aux agissements d'un réseau criminel composé de 3 individus spécialisés dans le vol sous la menace et qui étaient en possession de 6 armes blanches. Les suspects ont été présentés devant les juridictions spécialisées.

Dans la wilaya d'Ouargla, 3 individus impliqués dans une affaire de trafic de drogues ont été arrêtés et 773 grammes de cannabis saisis. Par ailleurs et dans le cadre de l'appui à l'action de sensibilisation initiée par la DGSN envers les différentes franges de la société, la police de la wilaya de Djelfa a organisé, en collaboration avec l'Association nationale du Touring club d’Algérie (TCA), l'Association nationale de sécurité routière, ainsi qu'avec la direction de la Protection civile, une campagne de sensibilisation sur la prévention des accidents de circulation au profit des usagers de la route, lit-t-on dans le communiqué de la DGSN.