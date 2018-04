Corail : Une espèce en danger

Si, pour certains, le corail est une affaire de croyances et de mythes servant, très souvent, à chasser le mauvais œil, il est certainement un produit hors pair, par sa beauté, mais également son prix, qui font de lui une matière noble, pour d’autres, attirés par les gains drainés par ce commerce juteux.

Le corail fait couler la salive des trafiquants. La précieuse pierre, en effet, est de plus en plus menacée par l’exploitation illégale et les réseaux transfrontaliers. La « chasse» à cette espèce déclarée, par des groupes spécialisés dans ce genre de trafic, est derrière la rareté de ce produit très utilisé par les bijoutiers et qui apportait, jusque-là, une valeur ajoutée à notre artisanat et toutes les pièces fabriquées, agrémentées de ces branches rouges transformées en merveilles, au prix très onéreux. Cette richesse, estimée, en fait, à près de 200.000 tonnes, dont 48% du corail rouge mondial, produit chez nous —malgré l’interdiction de sa pêche— continue à être ciblée par les pilleurs… Chaque année, près de 2.000 kilos et des centaines de pièces en branches sont frauduleusement exportés vers la Tunisie et l’Italie, avant d’atterrir dans les quartiers huppés des capitales européennes.

Quelque 300 personnes, annuellement, sont présentées devant les tribunaux et écrouées pour l’exercice de cette activité illégale, notamment à l’est du pays où le corail fait l’objet d’un braconnage sans limite. Pourtant, la pêche de ce dernier est interdite depuis l’année 2000.

Aujourd’hui, la rareté du corail n’est un secret pour personne. Cette réalité, à vrai dire, est confirmée par des centaines d’artisans, spécialisés dans les bijoux en argent, contraints à mettre la clé sous le paillasson, alors que ceux qui essaient tant bien que mal de tenir le coup se passent carrément de leurs employés pour pouvoir se procurer le produit au prix astronomique, via le marché informel. Preuve en est, sans doute, vu le coût des bijoux en argent, de nos jours, les artisants recourent purement et simplement au fameux plastique, pour faire face à la rareté du corail. L’or rouge déchaîne les passions des trafiquants.

Le résultat : des pertes colossales pour l’économie nationale et aussi une menace avérée pour nos récifs coralliens, notamment le long des côtes de la Kabylie et d’El Kala. Pourtant, il fut un temps où l’Algérie était le premier producteur de corail en Méditerranée.

Samia D.