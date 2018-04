Cheikh Sidi Bémol en tournée nationale à partir de demain : L’odyssée de Fulay, chants berbères antiques

L'odyssée de Fulay, chants berbères antiques, un conte musical signé Cheikh Sidi Bémol, sera présenté au public algérien à partir de demain dans le cadre d'une tournée nationale dans cinq wilayas, lit-on sur le site internet officiel de l'artiste. Les fans de Sidi Bémol, habitués à voir leur idole sur scène animant des concerts de musique enflammés, ils vont assister cette fois-ci à un spectacle au concept nouveau proposé par l'artiste, transformé en... conteur.

«Un conte, douze mélodies. Un récit fantastique rythmé par les chants d'un troubadour accompagné de deux musiciens», c'est ainsi que L'odyssée de Fulay est présenté sur le site.

Cinq dates, du 9 au 16 avril, sont prévues à Annaba, Constantine, Oran, Tlemcen et Alger, à l'initiative de l'Institut français d'Algérie (IFA). Sidi Bémol, de son vrai nom Hocine Boukella, accompagné de Damien et Maxime Fleau (musique et chœurs), présentera son nouveau spectacle, mis en scène par Kên Higelin, le 9 avril à la maison de la Culture d'Annaba, le 10 avril au Théâtre régional Mohamed Tahar El-Fergani de Constantine, le 12 avril à l'hôtel Le Méridien d'Oran, le 14 avril à l'hôtel Agadir de Tlemcen.

Il clôtura sa tournée le 16 avril à Alger à la salle Ibn-Zeydoun de l'Office Ryad El-Feth (Oref). «Dans ce spectacle à mi-chemin entre théâtre et concert, entre chant et conte, Cheikh Sidi Bémol explore l'histoire antique de l'espace berbère et nous invite à un voyage au cœur des légendes, des mythes présents chez tous les peuples de la Méditerranée», est-il écrit dans la présentation du spectacle.

Inspiré de l'œuvre d'Apulée, célèbre auteur berbère de l'Antiquité, le spectacle «se veut un hymne à l'ouverture d'esprit, à la curiosité et à l'échange, et espère ajouter une petite pierre à l'édifice infini de la lutte contre l'intolérance tout en demeurant une récréation festive tant pour les grands que pour les petits», peut-on encore lire sur le site de l'artiste, auteur du récit et compositeur-arrangeur des musiques. Les chansons sont écrites par Améziane Kezzar.