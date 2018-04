Au Théâtre Azzedine-Medjoubi d’Annaba : Ja Yassaa Ouadar Tessaa, suscite l’enthousiasme du public

La générale de la pièce de théâtre, intitulée Ja yassaa ouadar tessaa, a été présentée au théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba, suscitant l’enthousiasme des passionnés du quatrième art.

Produite par la coopérative artistique du théâtre de port Saïd d’Alger, écrite et mise en scène par Ali Djebara, la nouvelle représentation Ja Yassaa Ouadar Tessaa, est une comédie pour adultes qui soulève la problématique de la trahison conjugale qui est toujours sujet tabou dans notre société. La scène se passe dans une villa de Si Hacène, l’homme le plus riche de la région. La villa a été cambriolée par un voleur professionnel après qu’il eut pris connaissance de l’absence de leurs propriétaires cette nuit.

Malheureusement pour lui, ce qui doit arriver arriva ! Le voleur a été surpris par le retour de Si Hacène en compagnie de sa maitresse puis sa femme a également ramené son amant à la maison, ce qui a chamboulé les événements par la triste découverte d’une infidélité à grande échelle.

Toutefois, il s’est avéré que le voleur fut le plus honnête. Cette pièce de théâtre se veut une leçon destinée aux générations futures dans le but de préserver la relation conjugale.

Six comédiens, trois jeunes filles et trois jeunes garçons, ont été distribués dans cette pièce, qui a laissé une forte impression chez le public adulte. Ce dernier, n’a pas manqué d’ovationner longuement les comédiens qui ont su donner un rythme soutenu à la pièce.

La représentation Ja yassaa ouadar tessaa, sera reprogrammé au public annabi avant sa tournée à l’échelle nationale, a indiqué son réalisateur, Ali Djebara.

Il est par ailleurs important de préciser que cette nouvelle pièce a été réalisée grâce à la contribution du théâtre régional Azzedine-Medjoubi et la direction de la culture de la wilaya d’El Tarf.

B. Guetmi