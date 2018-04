Exposition de Mohamed Boucetta : voyage initiatique

L’artiste peintre Mohamed Boucetta expose, jusqu’au 20 avril, à la galerie Asselah Hocine à Alger. Une dizaine de ces tableaux où la beauté mirifique du désert fait la jonction avec des toiles citadines faites avec le plus grand soin.

Mohamed Boucetta aborde le thème «philosophie et art» pour cette exposition de pas moins de 35 toiles. Elle s’ouvre par une œuvre de la placette algéroise baptisée au nom de Mohamed Touri s’ouvrant sur la mythique avenue Bab Azzoun. Dans un style citadin à couper le souffle, l’artiste use de son pinceau impressionniste pour donner une image mirobolante de la capitale algérienne.

L’artiste peintre s’aventure dans la citadelle algéroise et illustre avec beaucoup d’inspiration la Casbah d’Alger, muse de tous les artistes depuis des siècles. Il peint avec beaucoup d’ingéniosité des ruelles sinueuses, ses portes authentiques et ses palais hors pair, sans oublier ses placettes mythiques. Toujours dans le style urbain, Mohamed Boucetta voyage dans la capitale du M’zab et nous émerveille avec la cité de Ghardaïa dans un style impressionniste qui n’a rien à envier aux plus grands peintres de cette école. Et comme disait Charles Baudelaire «Homme libre, toujours tu chériras la mer», l’artiste a déclamé sa passion pour la mer avec quelques toiles sur le grand bleu, en utilisant des couleurs châtoyantes de différents moments de la journée, allant du ciel azur au crépuscule ou encore l’aube. En passant par des toiles de la nature morte, Mohamed Boucetta conclu cette fabuleuse collection avec un voyage initiatique à l’extrême Sud algérien pour faire découvrir l’inépuisable trésor culturel, socioculturel et naturel du Hoggar et du Tassili N’ajjer, en passant par le grand erg et la pittoresque oasis de la Saoura à travers l’illustration de chameau. Une série de pas moins de dix tableaux met en exergue la richesse culturelle du sud algérienne à l’exemple de l’imzad, du luth, des folklores de l’homme bleu et de sa relation sempiternelle avec la kheima, le tout, sous une pleine lune en utilisant des couleurs chaudes comme le rouge, le grenat, le jaune et l’ocre.

Élève de l’École régionale des Beaux-Arts de Azazga, l’artiste peintre Boucenna Mohamed compte à son actif plusieurs expositions avec comme toile de fond une ode à la vie, à l’amour et au partage.

