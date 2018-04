Prix Plumes de mon pays : Les élèves du Lycée Hassiba-Ben-Bouali en compétition

Lancé au mois de février dernier, par la ministre de l’Éducation nationale, les élèves du prestigieux lycée de filles Hassiba-Ben-Bouali (Kouba) participent à la première édition du Prix Aqlam Biladi (Plumes de mon pays), a-t-on appris auprès de la directrice de cet établissement, M me Zoulikha Boubrik.

Le concours organisé par le département de Nouria Benghabrit, le ministère de la Culture, du Haut commissariat à l’amazighité et le Haut conseil de la langue arabe est le premier du genre. Il permettra sans aucun doute la découverte d’écrivains en herbe.

En pédagogue, Mme Boubrik, estime que le défi aujourd’hui est de trouver les moyens adéquats et en mesure de susciter le plaisir de lire et le désir d’écrire chez les jeunes. Ce prix vient justement rendre à la lecture et à l’écriture leur gloire d’antan.

Le but explique notre interlocutrice est de faire comprendre aux élèves que la lecture n’est pas seulement un passe-temps. «Et, dit-elle, Il n'est jamais trop tôt pour initier les petits au monde des livres, il n’est jamais trop tard pour encourager les jeunes à lire et à écrire, ces deux habiletés étant intimement liées. Le lycée Hassiba Ben Bouali mise énormément sur les 37 lycéennes retenues dans cette compétition qui encourage la lecture et l’écriture créatives en milieu scolaire. Ce sont les meilleures qui ont été choisies par leurs professeurs. Ce n’est pas pour augmenter les chances de gagner ce prix, mais parce que les candidats à cette première édition brillent par leur aptitudes dans les langues d’El Djahidh et de Molière». Ainsi pour la langue française, c’est Mme Fouzari Yasmina, qui a été chargée de sélectionner les élèves. Pour la langue arabe, c’est Mme Liyad Djamila qui a assumé cette tache. Les deux professeurs prennent en charge la mission de la correction. Il y a lieu de noter que les sujets ont été élaborés par le Comité d’inspection qui est formé d’inspecteurs.

Pour la langue arabe, les concurrents doivent disserter sur deux grandes personnalités de notre Histoire. Le fondateur de l’Etat algérien moderne, l’Emir Abdelkader, et Cheikh Abdelahmid Ibn Badis figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie. Pour la langue française, les sujets traiteront sur les nouvelles technologies et les relations humaines (sujet de dissertation). Le deuxième prix porte sur une conversation entre la ville actuelle et la ville future. Les élèves doivent imaginer un dialogue.

Une mention particulière va à Mme Layadi Assia, la chargée de la Bibliothèque du lycée, qui a porté à bout de bras ce projet.

D’ailleurs, l’examen s’est déroulé dans ce site, pour mettre les candidats dans l’ambiance du monde du livre, et peut être en faire un lieu d’inspiration pour les jeunes plumes.

Pour rappel le lycée Hassiba ben Bouali a déjà participé au concours international de composition épistolaire organisé par l’Universal Postal Union.

Un concours qui a rappelé le rôle important des services postaux dans la société. Comme il encourage l’art épistolaire et renforce les liens d'amitié entre les peuples. Alors bonne chance à ces jeunes, qui ont choisi d’emprunter les chemins de Mouloud Feraoun et Reda Houhou, pères du roman algérien.

Nora C.