Sanctions US contre la Russie : « La situation est pire que lors de la guerre froide »

Le sénateur russe Alekseï Pouchkov, président de la commission des affaires étrangères à la Douma, a estimé hier que les relations russo-américaines sont «pire que pendant la guerre froide», suite aux nouvelles sanctions antirusses annoncées vendredi par Washington.

Le sénateur a qualifié de «vent de guerre glacial» la situation actuelle dans les relations entre les deux pays, après que Washington a adopté de nouvelles sanctions contre des ressortissants russes. «Les nouvelles sanctions américaines constituent la réalisation de «la liste du Kremlin». Et cela a lieu juste après l'expulsion de 60 diplomates russes et la fermeture du consulat (russe à Seattle, ndlr). Cela n'est jamais arrivé même en pleine guerre froide. Il s'agit du vent d'une guerre glaciale. Les États-Unis ne s'arrêteront pas là», a-t-il écrit sur sa page Twitter. Vendredi, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre 38 hommes d'affaires, officiels et sociétés russes. Sur la liste, on trouve, entre autres, le fournisseur d'armes russe Rosoboronexport, le ministre de l'Intérieur Vladimir Kolokoltsev, le président de la commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération, Konstantin Kossatchev, et le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï Patrouchev.

Ces restrictions prévoient l'interdiction aux personnes concernées de conclure des marchés avec les ressortissants américains et le gel de leurs avoirs aux États-Unis.

En mars dernier, le Kremlin a dénoncé la prolongation des sanctions américaines visant la Russie, les qualifiant d'«illégales et nuisibles», au moment où les relations entre les deux puissances sont au plus bas. «Nous n'avons jamais été les initiateurs de ces sanctions. Nous les considérons comme illégales et nuisibles, non seulement pour les peuples de nos deux pays, mais aussi pour le monde entier», avait notamment déclaré à la presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.