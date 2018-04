GRAND ANGLE : Un droit légitime

Le Maroc n’a cessé depuis plus de quarante ans d’user de tous les artifices, de toutes les pressions, en même temps qu’il bénéficie de la complaisance (pas du tout désintéressée) d’une petite poignée de pays pour bloquer sur le plan historique l’aspiration légitime d’un peuple à vivre libre à avoir des relations pacifiques avec tous ses voisins et, sur le plan de la légalité internationale, à laisser faire les mécanismes onusiens pour solder définitivement et pacifiquement le dernier passif de la colonisation en Afrique.

Personne n’était dupe, quand le Maroc a fait sa demande d’adhésion à l’Union africaine, après que le père de l’actuel roi a quitté en 1984 l’Organisation de l’Unité Africaine. Le royaume avance en sautillant d’une chaise à une autre. Membre de l’UA, dont la quintessence même est la promotion du continent, l’émancipation de ses Etats et peuples, le respect des chartes régionales et internationales, il persiste en même temps à se comporter en totale contradiction avec ces principes.

Jusqu’à ce jour, le Maroc empêche la Mission de l’Union africaine (UA) de retourner à Laâyoune et de reprendre sa collaboration avec la Minurso, alors même que l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA avait, lors de sa 30e Session ordinaire tenue les 28 et 29 janvier 2018 à Addis-Abeba, appelé instamment le Maroc à permettre à ladite Mission de retourner à Laâyoune. En affirmant que le Front Polisario a mené des incursions dans une zone tampon, démilitarisée, où l’ONU est chargée de surveiller le cessez-le-feu le Maroc cherche (et c’est une évidence) à brouiller les cartes, empêcher encore une fois que l’émissaire du SG de l’ONU pour le Sahara occidental ne mène à bien sa mission. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a aussitôt démenti les accusations du Palais que son ambassadeur aux Nations unies a porté contre le Front Polisario affirmant que la Minurso qui continue de surveiller la situation de près «n’avait observé aucun mouvement d’éléments militaires dans le territoire nord-est».

L’Algérie, pays voisin, fidèle aux principes fondateurs de sa politique étrangère qui consiste à soutenir tout effort de règlement des conflits de par le monde par voie de dialogue et sans ingérence étrangère, a toujours appelé les deux parties à établir des passerelles pour l’intérêt mutuel des deux parties et au bénéfice de toute la région. Tout le monde sait que cette tension permanente et ce déni d’indépendance d’un peuple sont porteurs des germes de la violence qui ne peuvent que s’aggraver au vu des questions géostratégiques qui secouent le monde. Le redéploiement des terroristes au Sahel, ainsi que la présence dans la région de l’un des plus grands champs de production de résine de cannabis au monde sont une raison suffisante qui fait craindre le pire. Cet aveuglement de notre voisin de l’ouest pose une véritable question de sécurité régionale. Il n’est nullement question de commenter les divagations d’un parti dit de l’opposition (créé il y a une petite dizaine d’années avec un seul programme : la marocanité du Sahara occidental), Parti Authenticité et Modernité qui se «rappelle» soudain de sa proximité avec Hassan II qui aurait évoqué le droit de poursuite… sur notre territoire. Il y a panique au Palais. La société et la communauté internationales qui se construisent et se consolident de jour en jour en faveur de l’autodétermination du Sahara occidental explique ce désarroi. «Le conflit du Sahara occidental n’a que trop duré et doit prendre fin dans l’intérêt et pour la dignité de la population du Sahara occidental», a déclaré Antonio Guterres le SG de l’ONU. Un engagement que l’Algérie a acté «avec satisfaction» puisqu’il insiste, encore une fois, sur la nécessité de relancer le processus de négociation et de faciliter des négociations directes, de bonne foi et sans condition préalable, entre les parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental, qui pourvoie à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

M. K.