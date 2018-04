MINURSO : « Surveiller et protéger les droits de l’homme »

Les prérogatives de la Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso) doivent être étendues à la protection et à la défense des droits de l’homme de la population sahraouie, a souligné le député espagnol, Enric Bataller, après son retour d’un voyage officiel aux camps des réfugiés sahraouis avec des parlementaires de divers groupes politiques. Enric Bataller a indiqué que durant son séjour dans les camps des réfugiés sahraouis, il a été informé par le Comité national sahraoui des droits de l’homme de la grave situation des prisonniers politiques, du manque de garanties des procès et de nombreux autres cas de répression quotidienne subie par la population vivant dans le territoire occupé. «Nous demandons au gouvernement espagnol d’œuvrer auprès des Nations unies pour l’élargissement des compétences de la Minurso, et en particulier à la défense des droits de l’homme de la population sahraouie», a-t-il souligné, avant d’ajouter que «le Maroc contrôle arbitrairement l’accès aux territoires sahraouis occupés, alors que de nombreuses procédures judiciaires sont en cours contre des activistes sahraouis, y compris le procès de plusieurs étudiants, et pour ce faire, L'UE doit exiger la présence d'observateurs internationaux pour obliger le Maroc à se conformer au droit international», a-t-il réaffirmé Par ailleurs, le député du parti Compromis a souligné que «le peuple sahraoui doit reprendre le contrôle de ses ressources naturelles». Récemment, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que l'accord de pêche entre l’UE et le Maroc ne s’applique pas au Sahara occidental et aux eaux y adjacentes, ce qui «devrait en principe être le début de la fin d’une longue période de pillage impunie des ressources sahraouies». Le Maroc, a-t-il poursuivi, n’«a aucun droit lui permettant d’occuper le Sahara occidental et d’exploiter ses ressources naturelles». Cette situation, explique le député espagnol, a «ses antécédents dans les accords de Madrid de 1975, qui n’est pas valable au niveau international, car les Nations unies ont toujours considéré le Sahara occidental comme un territoire en attente de décolonisation». Le député de Compromis a également plaidé pour l’augmentation de l’aide humanitaire internationale, destinée aux réfugiés sahraouis, qui a sensiblement diminué au cours de ces dernières années. «Cette réduction compromet tous les programmes d’aide au développement», a-t-il précisé.

Enric Bataller a enfin estimé important que l’État espagnol entame des négociations avec les représentants légitimes de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), afin d'assurer la sécurité juridique des relations entre les deux pays. Récemment encore, de nombreuses personnalités politiques et syndicales espagnoles ayant signé une pétition de soutien aux prisonniers politiques du groupe de Gdeim Izik exigeant leur libération immédiate ont appelé la Minurso, ainsi que le représentant du secrétaire général des Nation unies, Horst Kohler, à veiller au strict respect de la légalité internationale concernant le traitement des prisonniers politiques sahraouis, en demandant par ailleurs au gouvernement espagnol, en tant que puissance administrante du territoire sahraoui, de faire pression sur le Maroc pour se conformer à la légalité internationale.