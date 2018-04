Somalie : terroristes shebab tués par l’armée américaine

L’armée américaine a annoncé hier que ses forces spéciales avaient mené une frappe aérienne contre le groupe terroriste al-shebab dans le sud de la Somalie, tuant trois terroristes. Le Commandement des États-Unis en Afrique (Africom) a déclaré que la frappe aérienne de jeudi après-midi, menée en coopération avec le gouvernement somalien près de Jilib, dans le sud de la Somalie, a également détruit un véhicule équipé d’une mitrailleuse. «Nous estimons qu’aucun civil n’a été tué dans cette frappe aérienne», a déclaré l’Africom dans un communiqué.

Cette frappe américaine intervient dans un contexte de renforcement de la vigilance des forces de stabilisation en Somalie, qui ont lancé une opération dans plusieurs régions du pays en réponse à la recrudescence des attaques terroristes dans le pays. Les terroristes ont récemment multiplié les attaques contre les forces de l’Union Africaine et somaliennes, notamment à Mogadiscio, en visant leurs bases, des hôtels et des lieux publics.

L’Africom a indiqué que les forces américaines continueraient à recourir à toutes les mesures appropriées et autorisées pour protéger les citoyens américains et déjouer les menaces terroristes.