états-Unis - Russie : Les USA annoncent de nouvelles sanctions

Les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions contres 38 personnes et entités accusées notamment de participer aux «attaques» de la Russie contre «les démocraties occidentales». Sept «oligarques» présentés comme proches de Vladimir Poutine ainsi que douze entreprises qu’ils possèdent ou contrôlent font partie des cibles de ces «mesures punitives», parmi les plus sévères prises par l’administration de Donald Trump contre Moscou. Dix-sept «hauts responsables gouvernementaux» russes sont aussi visés, dont le patron de l’entreprise publique Gazprom Alexeï Miller, et Andreï Kostine, celui de la deuxième banque russe, VTB, également détenue par l’État. Le ministre de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev, Viktor Zolotov qui dirige la Garde nationale et le secrétaire général du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev figurent sur la liste. «Les États-Unis prennent ces mesures en réponse à l’ensemble des attitudes éhontées et des activités néfastes du gouvernement russe, qui se poursuivent à travers le monde», a déclaré un haut responsable de l’administration Trump à la presse. «Mais, avant tout, c’est une réponse aux attaques continues de la Russie pour subvertir les démocraties occidentales», a-t-il ajouté. En mars dernier, le Kremlin a dénoncé la prolongation des sanctions américaines visant la Russie, les qualifiant d’»illégales et nuisibles» au moment où les relations entre les deux puissances sont au plus bas. «Nous n’avons jamais été les initiateurs de ces sanctions. Nous les considérons comme illégales et nuisibles non seulement pour les peuples de nos deux pays, mais aussi pour le monde entier», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l’agence Interfax.



Le Président américain dénonce « l’injustice » de l’OMC envers les États-Unis



Le Président américain Donald Trump, engagé dans un bras de fer avec la Chine, a vivement dénoncé vendredi le fonctionnement de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), jugeant qu’elle était «injuste envers les Etats-Unis». «La Chine, qui est une grande puissance économique, est considérée comme un pays en développement au sein de l’Organisation mondiale du commerce. Ils bénéficient donc d’énormes avantages, particulièrement par rapport aux États-Unis», a-t-il tweeté.

«L’OMC est injuste envers les Etats-Unis», a ajouté le président américain coutumier des critiques envers les organisations multilatérales, de l’ONU à l’OTAN. Cette virulente sortie intervient au moment où la Chine a déposé une plainte auprès de l’OMC pour contester les mesures tarifaires annoncées par l’administration Trump. Pékin s’est déclaré prêt à «aller jusqu’au bout» et «quel qu’en soit le prix» dans une guerre commerciale avec les Etats-Unis, après des menaces de nouveaux droits de douane de Donald Trump.