Syrie : Parvenir à un cessez-le-feu durable

Le président français Emmanuel Macron a engagé vendredi la Russie à exercer pleinement son influence sur le gouvernement syrien pour mettre un terme à «l’escalade militaire» en Syrie, afin de protéger les civils et reprendre les négociations, a indiqué la présidence française. Au cours d’un entretien téléphonique, il «a engagé la Russie à exercer pleinement son influence sur le gouvernement syrien» pour «mettre un terme à l’escalade militaire constatée au cours des derniers mois», afin de «permettre la protection des populations civiles, la reprise crédible des négociations sur une transition politique inclusive et prévenir toute résurgence du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) dans la région», précise l’Elysée.

Le 19 mars, après la réélection du président russe, il lui avait exprimé à nouveau sa «grande préoccupation» sur la situation en Syrie, tant dans le canton d’Afrine que dans la Ghouta orientale, en l’appelant à «faire ses meilleurs efforts pour que cessent les combats et les pertes civiles». Les présidents turc, russe et iranien ont convenu mercredi lors d’un Sommet à Ankara à coopérer en vue de parvenir à un «cessez-le-feu durable» en Syrie. Les présidents Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Hassan Rohani «ont réaffirmé leur détermination à coopérer activement en Syrie en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable entre les belligérants», d’après leur communiqué commun. Ils ont en outre souligné leur détermination à «accélérer leur efforts pour assurer le calme sur le terrain et protéger les civils dans les zones de désescalade et de faciliter un accès rapide de l’aide humanitaire à ces zones». Moscou et Téhéran et Ankara, sont les parrains du processus d’Astana qui a notamment permis la mise en place de quatre «zones de désescalade» visant à réduire les affrontements en Syrie.



Le Liban recevra 11 milliards de dollars d’aides pour faire face à l’afflux de réfugiés syriens



Par ailleurs, la communauté internationale s’est engagée à accorder plus de 11 milliards de dollars en dons et prêts au Liban, lors d’une conférence vendredi à Paris, une «mobilisation exceptionnelle» en faveur du pays déstabilisé par l’afflux de réfugiés syriens, a annoncé le président français Emmanuel Macron. «Au total, la conférence a permis de mobiliser un peu plus de 11 milliards (de dollars) d’engagements», a-t-il dit en clôture de la conférence, baptisée CEDRE. «C’est cette mobilisation exceptionnelle dont nous avons besoin» pour maintenir la stabilité dont le Liban a besoin», a-t-il poursuivi. Il a rappelé que la France accordera 550 millions de dons et de prêts concessionnels au pays.

La Banque Mondiale avait annoncé dans la journée 4 milliards de dollars de prêts sur 5 ans, l’Arabie saoudite 1 milliard, la BEI 800 millions d’euros et la BERD 1,1 milliard sur 6 ans, entre autres. Saluant la «générosité exceptionnelle du peuple libanais qui a accueilli plus d’un million de réfugiés syriens», le président français a estimé «qu’il est de notre devoir d’être pleinement solidaire» du Liban.

La communauté internationale a pour «responsabilité de mettre fin à cette logique funeste et d’aider le Liban à faire face à ces défis», a-t-il ajouté.

«Mais tout cela n’a de sens que parce qu’il y a surtout l’engagement du gouvernement libanais» et sa «volonté de transformer en profondeur le pays et de porter des réformes indispensables», a-t-il prévenu. Il a salué les réformes entreprises par le gouvernement libanais, alors que se tiendront le 6 mai les premières élections législatives dans le pays depuis 9 ans.