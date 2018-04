Répression à Ghaza : 5 Palestiniens tués plus de 400 blessés

Cinq Palestiniens ont été tués et plus de 400 blessés par des soldats de l’occupant israélien hier à Ghaza, une semaine après une journée particulièrement meurtrière.

Le 30 mars, au début d’une série de manifestations palestiniennes pour réclamer le retour des réfugiés et la fin du blocus de Ghaza par Israël, les violences ont coûté la vie à 19 Palestiniens et blessé quelque 1.400, la journée la plus sanglante depuis l’agression israélienne en 2014. Le ministère de la Santé à Ghaza a indiqué que cinq Palestiniens avaient été tués par des tirs de soldats israéliens, dont un adolescent de 16 ans.

Plus de 400 Palestiniens ont été hospitalisés après avoir été blessés par des tirs de balles ou de gaz lacrymogènes, a-t-il ajouté. Un précédent bilan faisait état d’au moins deux morts et plus de 250 blessés. Depuis vendredi dernier à l’occasion de la commémoration de la Journée de la terre, des milliers de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, manifestent pacifiquement dans les zones tampon imposée par les forces de l’occupation israélienne sur les frontières de la bande de Ghaza. Depuis 11 ans, deux millions d’habitants palestiniens de Ghaza, dont les deux-tiers sont des réfugiés, vivent sous un blocus inhumain imposé par l’armée israélienne. La journée de la terre (retour) est célébrée le 30 mars de chaque année par les Palestiniens. Le droit au retour des réfugiés palestiniens est inscrit dans la résolution 194 de l’ONU.



Mort d'un Palestinien blessé il y a une semaine



Un Palestinien touché par des tirs israéliens, la semaine dernière, lors d'une manifestation, a succombé à ses blessures, a annoncé hier le ministère de la Santé à Ghaza. Avec ce décès, le bilan des Palestiniens tués par l'armée de l'occupation israélienne, lors de la journée du 30 mars, la plus sanglante depuis l'agression de 2014, passe à 19. Cette annonce intervient au début d'une nouvelle journée de mobilisation. Thaër Rabiha, 30 ans, avait été grièvement blessé par l'armée de l'occupation israélienne à Jabaliya, au nord de la bande de Ghaza, selon le ministère de la Santé dans ce territoire.