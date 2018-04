Promotion du personnel de l’éducation :Nouvelles mesures

Syndicats : « Une bonne surprise. »



«De nouvelles mesures concernant le dossier relatif à la promotion du personnel du secteur de l’Education ont été prises sur orientation du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», c’est ce qu’a annoncé, jeudi dernier, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa réunion avec cinq syndicats au siège du ministère. La ministre a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre qui a été mise à profit pour annoncer une série de mesures visant la prise en charge de l’aspect socio-professionnel des travailleurs du secteur. «Cette rencontre a permis d’informer le partenaire social d’une série d’instructions ministérielles données sur orientation du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a indiqué Mme Benghabrit, toute en soulignant la détermination du ministère à prôner la voie du dialogue et de la concertation continue avec les partenaires sociaux pour la prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles des travailleurs du secteur. Ont pris part à cette réunion, le Cnapeste, le FNTE, le FNTE relevant du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique, le Syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l’éducation nationale (SNCCOPEN) et le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement primaire (SNAPEP). Evoquant l’intérêt accordé au secteur de l’Education nationale, la ministre a précisé que les procédures relatives au dossier de la promotion «ont été prises en dépit de la crise, en consécration du principe de l’attachement à la politique de la solidarité nationale et à la justice sociale, «qualifiant ces nouvelles mesures d’importantes». Poursuivant ses propos, la ministre a indiqué que les modalités de promotion inhérentes à 2018 et 2019, seront les mêmes que celles suivies durant les années 2015, 2016 et 2017, précisant que cette procédure permettra à la commission installée au niveau du ministère composée de représentants des partenaires sociaux, de veiller sur la transition de la promotion «sociale» au mérite pédagogique.

Il s’agit, en outre, de procéder à l’application du décret présidentiel promulgué en 2014 qui touchera 8 filières du secteur ainsi que 21 corps sur un total de 28, et 26 grades sur 46. Pour Mme Benghabrit, les nouvelles procédures constituent «un important acquis visant à pallier certains dysfonctionnements au niveau du secteur, avant de poursuivre que le statut du directeur d’établissement éducatif ayant le même grade que l’enseignant formateur et l’inspecteur d’éducation dont les rôles seront valorisés en termes de prérogatives. La ministre a indiqué que la mise en œuvre de ces procédures permettra de restaurer la stabilité au secteur et de consacrer la dignité de plusieurs catégories.

Mme Benghabrit avait invité l’ensemble des acteurs de l’éducation à se rassembler autour du même objectif, celui d’arriver à une école de qualité qui, relevant la nécessité de mettre en place un climat de confiance mutuelle entre tous les membres de la famille éducative. «Nous visons une école ouverte et de qualité en s’appuyant sur une politique de formation qui concerne toutes les catégories», a-t-elle noté. Pour sa part, le coordonnateur national du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE), M. Salim Oualha, a salué «la mise en œuvre du décret présidentiel relatif à la promotion des enseignants de l’enseignement primaire de la catégorie 11 à 12». «Près de 45.000 promotions annuelles ont été enregistrées durant les deux dernières années», a explique M. Oualha. De son côté, le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation (FNTE), M. Ferhat Chebbah, a qualifié, quant à lui, les mesures annoncées par la ministre de «bonne surprise», affirmant qu’une «grande partie des revendications ont été soulevées en 2014».

Kamélia Hadjib