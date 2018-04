Cancer, diabète, maladies cardiovasculaires et respiratoires : Un poids de plus en plus lourd sur le système de santé

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a relevé, jeudi à Alger, le poids «de plus en plus lourd» des maladies non transmissibles (MNT) sur le système de santé national, les considérant comme un problème de «santé publique» et d’ordre «socio-économique».

«En Algérie, la transition épidémiologique s’est traduite par un poids de plus en plus lourd des maladies non transmissibles (MNT) sur le système national de santé, en particulier les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires chroniques», a déclaré M. Hasbellaoui, à l’ouverture du 24e Congrès national et du 22e Congrès maghrébin de médecine interne, une double manifestation scientifique à laquelle prennent part des spécialistes nationaux, aux côtés de confrères issus du Maghreb, d’Europe et de Turquie. Considérant les MNT comme un problème de «santé publique» et d’ordre «socio-économique», le ministre a assuré que l’Algérie a pris de «nombreuses mesures» pour les prendre en charge, citant la mise en place d’un Plan national stratégique intersectoriel de lutte intégrée contre les facteurs de risque de ces maladies (2015-2019).

L’Algérie s’est, par ailleurs, inscrite au Programme mondial de Lutte contre les facteurs de risque des MNT en adhérant, en juin 2002, à l’approche «intégrée de surveillance, de prévention et de prise en charge» de ces pathologies de l’OMS (approche STEPS). En 2003, a-t-il poursuivi, elle a ratifié la Convention-Cadre de lutte anti-tabac de l’OMS, puis mis en place, en 2012, un Fonds Cancer dédié au financement du Plan national Cancer (2015-2019) visant à réduire la mortalité et la morbidité par cette maladie. Abordant l’intérêt des deux rencontres, M. Hasbellaoui a indiqué que la thématique globale qui y sera abordée est «d’une brûlante actualité», dans la mesure où il sera question de la relation entre l’obésité et les maladies chroniques, des médicaments novateurs issus de la biotechnologie, de la prise en charge de la transition enfant/adulte et enfin, des maladies systémiques. À ce propos, le ministre a reconnu la «limitation» des ressources en matière d’encadrement médical spécialisé, plaidant pour la mise en place de «réseaux» de prise en charge adossés à des services de référence pour le diagnostic et la prise en charge des différentes pathologies.

«Cette idée est faisable, d’autant qu’en Algérie, le maillage du pays en structures de premier recours disposant de médecins généralistes et en hôpitaux généraux où exercent des médecins internistes, offre l’opportunité de mettre en place ces réseaux», a-t-il relevé, notant que les Centres hospitaliers universitaires (CHU) du pays peuvent être des «pôles régionaux de référence».

Une idée, a-t-il explicité, qui est «fort séduisante dans l’optique de la future loi sanitaire prévoyant notamment la mise en place de circonscriptions sanitaires intégrant les ressources du public et du privé». Le nouveau texte juridique envisage, en outre, «la possibilité de signer des concessions de service public avec les structures du secteur libéral», pour pallier le déficit en ressources humaines «qualifiées» dans le public, a-t-il ajouté. M. Hasbellaoui a, enfin, abordé le volet des médicaments innovants issus de la biotechnologie, dont il relèvera «l’importance de mettre en place des mécanismes fédérant les approches et générateurs de consensus». L’enjeu étant d’assurer «la meilleure thérapeutique possible, pour le plus grand nombre de patients», et ce, a-t-il averti, dans «les limites financières de la collectivité». Il a affirmé, à ce propos, que la future nouvelle loi sanitaire «renforcera» la politique mise en œuvre dans ce sens, à travers la prise en charge des aspects liés à l’enregistrement, la fixation du prix, les mécanismes de remboursement ainsi que les consensus thérapeutiques.



Nouvelle réunion avec le collectif des médecins résidents



Par ailleurs, le ministre a instruit son cabinet pour la tenue d’une nouvelle réunion avec le Collectif autonome des médecins résidents (CAMRA) en vue d’apporter les éclaircissements nécessaires pour qu’ils reprennent le travail».

Il a rappelé qu’à la suite de la dernière réunion, les médecins résidents avaient tenu des assemblées générales qui ont abouti à d’«autres conclusions», estimant que «certains points soulevés restaient ambigus». Le ministre a ajouté, dans le même cadre, que son département veillait sur «la nécessité d’assurer la continuité des soins des malades». Il est à rappeler que M. Hasbellaoui avait donné, dimanche, son accord pour la «réouverture» du dossier du statut du résident, en vue d’«apporter toutes les corrections nécessaires aux insuffisances et incohérences contenues dans le statut actuel».

Le principe de réaménagement de la durée du service civil a été aussi retenu, selon le compte rendu sanctionnant sa réunion avec les représentants du CAMRA. (APS)