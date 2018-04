Banque islamique de développement : Les perspectives de croissance évoquées par M. Raouya

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a souligné à Tunis les défis auxquels les pays membres de la Banque islamique de développement (BID) sont confrontés, évoquant les réformes engagées par l'Algérie pour faire face à l'impact de la baisse des prix de pétrole, a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué.

Intervenant en plénière lors des travaux de la 43e réunion du Conseil des gouverneurs du groupe de la BID, les 4 et 5 avril à Tunis,

M. Raouya a mis en exergue les performances de cette banque et les perspectives de son développement, ainsi que les efforts qu'elle fournit en synergie avec ses pays membres pour appuyer le développement de leurs économies, a précisé la même source. Conduisant la délégation algérienne, M. Raouya a également fait le point sur l’évolution des principaux indicateurs de l’économie nationale. Il a surtout mis l'accent sur les réformes engagées par l'Algérie pour faire face à l'impact de la baisse des prix des hydrocarbures et les dispositions prises pour assurer plus de rigueur et de rationalisation des dépenses publiques, tout en confortant la croissance par la mobilisation de ressources nouvelles au plan national, explique le communiqué. M. Raouya a, par ailleurs, participé aux différents assemblées des filiales relevant du groupe de la BID (Société islamique de garantie des investissements et des crédits à l’exportation, Société Islamique de développement du secteur privé, Fonds de solidarité Islamique de développement et la Société internationale islamique de financement du commerce).

En marge des travaux,

M. Raouya a exposé les constantes, la cohérence et les nouveaux impératifs de la politique économique algérienne avec plusieurs de ses homologues des pays membres de la BID. Il a eu également un entretien avec le président de la BID qui a porté essentiellement sur l'état des relations de l'Algérie avec cette institution et les voies et moyens de leur renforcement. Le ministre a également présidé la 18e réunion de ce Haut Conseil qui a eu à examiner l’état d’avancement des différents projets financés par ces Fonds et a adopté leurs rapports d’activités et financier, dont l'Algérie assure la présidence. Ces deux Fonds ont été créés en octobre 2000 sur décision du Sommet arabe du Caire, dans le but de permettre le développement des capacités socio-économiques de la Palestine. Ces derniers ont financé de nombreux projets qui ont permis d’améliorer les conditions de vie de la population palestinienne et de mieux répondre à ses besoins en matière d’éducation et de santé, durant ces dernières années. Les membres du Haut Conseil ont approuvé les apports libérés par les différents pays dont l’Algérie qui a versé toutes ses contributions et a exhorté les membres à préserver, à l'avenir, un niveau satisfaisant de recouvrement des contributions aux Fonds. Ils ont également examiné la résolution portant augmentation des ressources de ces deux Fonds, adoptée lors du 28e Sommet arabe, tenu en Jordanie. La 43e réunion du Conseil des gouverneurs de la BID a regroupé les ministres des Finances et de l’Economie des 57 pays membres de la Banque et a vu la participation de plusieurs représentants d’institutions financières internationales et régionales. Elle a permis l’examen des activités de la BID et de ses filiales, notamment l’adoption des rapports annuels, des activités financières, comptes de clôture, budgets administratifs et la nomination des commissaires aux comptes. L’ouverture officielle des travaux de cette session s’est déroulée en présence de l’invité d’honneur, le chef du gouvernement tunisien, Youcef Chahed. (APS)