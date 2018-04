Après les déclarations marocaines : Alger réaffirme sa position

L'Algérie, principal soutien du Front Polisario, a réaffirmé jeudi que sa position sur le conflit du Sahara occidental «ne signifie aucunement qu'elle devrait être impliquée dans (les) négociations» sur l'avenir de ce territoire, en réaction à des déclarations officielles marocaines, selon l'Agence APS.

«Le soutien de l'Algérie au peuple sahraoui et à son représentant légitime, le Front Polisario, ne signifie aucunement qu'elle devrait être impliquée dans (les) négociations», entre le Maroc et le mouvement indépendantiste, a déclaré à l'agence APS une source autorisée au ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a demandé mercredi à l'ONU et à l'Algérie de prendre leurs responsabilités pour que le Front Polisario cesse son développement au Sahara occidental. M. Bourita, qui s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, auquel il a remis un message du roi Mohamed VI, a également affirmé que l'Algérie «a une responsabilité flagrante dans ce différend régional». C'est pour cela que le Maroc demande que l'Algérie «prenne une part importante dans le processus politique, assume ses responsabilités dans la recherche d'une solution et joue un rôle à la hauteur de sa responsabilité dans la genèse de ce différend régional». Le conflit du Sahara occidental est une «question de décolonisation (qui) est reconnue comme telle par les Nations unies», a souligné la source autorisée algérienne. Rabat a alerté dimanche le Conseil de sécurité en affirmant que des combattants du Front Polisario étaient entrés récemment dans la ville de Mahbes, dans le nord-est du Sahara occidental, en violation d'un accord militaire sur une zone tampon.

En début de semaine, l'ONU avait indiqué que sa mission au Sahara occidental (Minurso) «n'avait observé aucun mouvement d'éléments militaires dans le territoire nord-est». Le Polisario a démenti les accusations marocaines. Le Sahara occidental est le seul territoire du continent africain dont le statut post-colonial n'a pas été réglé : le Maroc en contrôle 80%, le Polisario 20%, séparés par un mur et une zone tampon contrôlée par les Casques bleus de l'ONU. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination pouvant conduire à l'indépendance, mais le Maroc rejette toute autre solution que

l'autonomie sous sa souveraineté.



Satisfaction après la volonté de l’ONU de relancer la négociation



L’Algérie a pris acte avec «satisfaction» de la volonté du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réitérée dans son rapport au Conseil de sécurité, de relancer le processus de négociation et de faciliter des négociations directes, de «bonne foi et sans conditions préalables», entre les parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable, qui pourvoie à l’autodétermination du peuple sahraoui. «L’Algérie prend acte avec satisfaction de la volonté du Secrétaire général des Nations unies réitérée dans son rapport au Conseil de Sécurité, qui vient d’être rendu public, de relancer le processus de négociation et de faciliter des négociations directes, de bonne foi et sans conditions préalables, entre les parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara Occidental, qui pourvoie à l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental», a indiqué dans une déclaration à l'APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Elle (L'Algérie) prend également acte avec préoccupation des graves violations des droits de l’Homme, y compris le recours à la torture perpétrées contre des Sahraouis dans le Sahara occidental occupé, ainsi que de la persistance des restrictions imposées aux visiteurs étrangers y compris les journalistes et les défenseurs des droits de l’Homme dans l’accès au territoire du Sahara occidental, dont a fait état le Secrétaire général des Nations unies dans le même rapport», a soutenu M. Benali Cherif. A cet égard, «l’Algérie adhère à l’opinion du Secrétaire général de l'ONU selon laquelle la surveillance de la situation des droits de l’Homme de manière indépendante, impartiale, complète et durable est une nécessité afin d’assurer la protection des Sahraouis», a-t-il souligné. De la même manière, a ajouté M. Benali Cherif, l’Algérie exprime sa «préoccupation concernant le refus du Maroc, également mentionné dans le rapport du Secrétaire général, de permettre à la Mission de l’Union africaine (UA) de retourner à Laâyoune et de reprendre sa collaboration avec la Minurso, alors même que l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA avait, lors de sa 30e Session ordinaire tenue les 28 et 29 janvier 2018 à Addis-Abéba, appelé instamment le Maroc à permettre à ladite Mission de retourner à Laâyoune». L'Algérie regrette, également, «la persistance des restrictions et autres contraintes imposées par le Maroc à la Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso) qui, comme le rapporte le Secrétaire général, affectent la perception d’impartialité de la Minurso et sont contraires à l’Accord de principe conclu avec le Gouvernement du Maroc en 2015», a-t-il noté. «L’Algérie continuera à soutenir résolument et à accompagner de bonne foi les efforts du Secrétaire général de l'ONU et son Envoyé Personnel, M. Horst Köhler, visant à parvenir à une solution juste et durable du conflit du Sahara occidental fondée sur l’exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit inaliénable à l’autodétermination, conformément à la doctrine et à la pratique des Nations unies en matière de décolonisation et à la légalité internationale», a-t-il conclu.

Un devoir de solidarité

La question du Sahara occidental est une question de décolonisation, comme ce fut le cas pour l’Algérie durant la lutte pour son indépendance, a déclaré jeudi à l'APS une source autorisée du ministère des Affaires étrangères, ajoutant que «la question sahraouie est reconnue comme telle par les Nations unies, depuis l’inscription de ce territoire dans la liste des territoires non-autonomes en 1963». Réagissant aux dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères marocain, Nacer Bourita, concernant le soutien de l’Algérie au Front Polisario ainsi que sur l’implication qu’il estime devoir être celle de l’Algérie dans le processus de règlement du conflit, la source autorisée a indiqué que «la question du Sahara occidental est une question de décolonisation, comme ce fut le cas pour l’Algérie durant la lutte pour son indépendance», ajoutant que «la question sahraouie est reconnue comme telle par les Nations unies, depuis l’inscription de ce territoire dans la liste des territoires non-autonomes en 1963».

La même source a souligné également que «l’Algérie a un devoir de solidarité à l’égard du peuple sahraoui pour l’exercice de ses droits légitimes, tout comme le peuple algérien a bénéficié de la solidarité de ses frères marocains et tunisiens durant sa lutte pour son indépendance». Concernant précisément la position du Maroc pour impliquer l’Algérie dans les négociations sur la question du Sahara occidental, cette source a souligné que «le soutien de l’Algérie au peuple sahraoui et à son représentant légitime, le Front Polisario, ne signifie aucunement qu’elle devrait être impliquée dans ces négociations», ajoutant qu’"il était impensable que dans le cas de l’Algérie combattante, on aurait demandé au Maroc, ou à la Tunisie, de négocier l’indépendance de l’Algérie avec la France».

R. I.



Crise à El-Guergarat

L’ONU appelle de nouveau à la retenue

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé de nouveau les parties au conflit, le Maroc et le Sahara Occidental, à la retenue pour éviter l’escalade des tensions dans la zone tampon d’El Guergarat, située au sud-ouest du Sahara Occidental. Au lendemain de son démenti cinglant au Maroc sur la prétendue présence militaire du Front Polisario à El Guergarat, l’ONU a assuré mercredi que la mission pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental continuait de surveiller étroitement la situation sur le terrain.

«Le secrétaire général réitère son appel aux deux parties à faire preuve d’un maximum de retenue pour éviter l’escalade des tensions. La mission de la Minurso continue de surveiller de près la situation sur le terrain», a déclaré le porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point de presse quotidien. L’appel de l’ONU a été lancé peu avant une rencontre prévue à New York entre Guterres et le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, dont le pays a été mis devant ses responsabilités concernant l’escalade des tensions dans cette zone démilitarisée, sous surveillance des Nations-Unies. L’ONU a récemment enjoint le Maroc d’accepter l’envoi d’une mission technique pour déterminer avec exactitude la partie qui était à l’origine de la violation des termes de cessez-le-feu dans cette zone sensible. Mais Rabat a opposé un non catégorique à cette mission d’experts qu’elle a jugé «inopportune et inappropriée», selon les observations du SG de l’ONU, contenues dans la copie préliminaire de son rapport sur le Sahara Occidental qui sera présenté au Conseil de sécurité courant avril. Pourtant, la mission est prévue par le paragraphe 3 de la résolution 2351 (2017) du Conseil de sécurité, prorogeant le mandat de la Minurso.

Il y a lieu de rappeler que cette disposition a été le fruit de tractations de plusieurs jours au niveau du Conseil de sécurité qui, par consensus, a décidé d’examiner les causes et les répercussions de la violation du cessez-le-feu par le Maroc.

De toutes ces discussions il s’est dégagé un constat important: la situation à El Guergarat impose de trouver une solution qui aille au-delà d’un simple enregistrement des violations de l’accord de cessez-le-feu pour s’attaquer aux causes réelles qui étaient à l’origine de la Crise.

Une note confidentielle du secrétariat général de l’ONU, transmise au Conseil de sécurité en août 2016, avait reconnu la violation de l’accord militaire numéro 1 par le Maroc.

Les autorités marocaines ont voulu imposer de force la construction d’une route traversant cette zone et une partie du territoire sous contrôle du Front Polisario. La Minurso a recensé sept violations de l’accord militaire numéro 1 commises par l’armée marocaine au cours de la période couverte par le nouveau rapport du SG de l’ONU allant d’avril 2017 à ce jour. S’y ajoutent dix autres violations de longue date, enregistrées avant la période sous revue, révèle le même rapport.