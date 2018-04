Installation du Comité consultatif de prévention du handicap : engagement collectif

Le Comité consultatif de prévention du handicap, devant assurer l’évaluation et le suivi des différents programmes mis en place pour prévenir le handicap et ses causes, a été installé, jeudi dernier, au siège du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Une initiative louable qui fera dire à la ministre, Mme Ghania Eddalia, que «ce comité se chargera de la coordination, de l’évaluation et du suivi des différentes activités et programmes multisectoriels mis en place pour la prévention du handicap ainsi que ses causes et facteurs aggravant, notamment ceux liés à la consanguinité, les maladies héréditaires et dangereuses, les malformations génétiques, les accouchements prématurés, les accidents de la route et la toxicomanie». S’exprimant à cette occasion, la ministre a rappelé que la prévention du handicap s’inscrit dans le cadre d’une approche stratégique concernant notamment les secteurs de l’Intérieur, de la Santé, du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la Jeunesse et des Sports. «L’objectif de cette stratégie est de construire une société intégrée et garantir aux personnes handicapées des droits et une indépendance leur permettant de s’intégrer dans la société», a-t-elle dit. Elle a qualifié ce mécanisme de «nouvelle pierre» qui vient s’ajouter aux différentes structures mises en place par l’Etat pour la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques. Rappelant l’intérêt particulier qu’accorde le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, la ministre a cité entre la loi n° 02-09 relative à la Protection et la promotion des personnes handicapées et ses textes d’application, ainsi qu’à travers l’article 72 de la Constitution relatif à la Protection et la promotion de cette catégorie.

La ministre de la Solidarité nationale a affirmé en outre que le gouvernement a intégré dans les grands axes de son Plan d’action, la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des actions relatives aux franges vulnérables de la société, notamment les personnes atteintes de handicap, précisant que ces actions visent à garantir, en vertu de la loi, l’accompagnement et le soutien nécessaires à cette catégorie. Elle évoque également l’article 73 qui stipule la nécessité de faciliter l’intégration, dans la vie sociale, de ces personnes ainsi que les dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’Algérie en 2009.

Par ailleurs, Mme Eddalia a annoncé le fait qu’un réseau médico-social local sera aussi mis en place auprès des directions locales de l’action sociale. Celui-ci sera composé des différents intervenants de proximité en matière de prévention, dépistage, diagnostic et prise en charge du handicap. «Le réseau aura entre autres missions, de veiller à la coordination et l’évaluation au niveau local, recevoir et orienter les personnes handicapées et faciliter leur accès aux services de prévention du handicap», a-t-elle expliqué.

Il y a lieu de souligner que la prévention du handicap est une approche stratégique inclusive impliquant l’engagement du gouvernement, notamment les ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, de même que le ministère de la Jeunesse est des Sports.

Sarah A. Benali Cherif