Lutte contre la cybercriminalité dans la région MENA

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a appelé, jeudi à Alger, à l’impératif de poursuivre les efforts entre les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), à travers la mise en place de stratégies «communes et efficaces», pour faire face aux défis de la cybercriminalité menaçant les citoyens et les institutions.

«Compte tenu du danger émanant de la cybercriminalité, toutes les parties concernées doivent œuvrer constamment à la mise en place de stratégies efficaces et périodiquement actualisées en vue de faire face à cette criminalité, notamment que l’espace cybernétique exige des efforts permanents pour construire la confiance numérique nécessaire», a indiqué M. Hamel, dans une allocution, à l’occasion de la clôture des travaux de la 11e réunion des chefs d’unités de lutte contre la cybercriminalité venus des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, lue en son nom par le directeur de la police judiciaire, Ali Ferrgh. Par ailleurs, le général major a salué «le bon niveau» ayant marqué les travaux de cette réunion, à travers «les analyses et les rapports présentés par les experts de la Police internationale (INTERPOL) et du Complexe mondial INTERPOL pour l’innovation à Singapour, outre la contribution des unités de lutte contre la criminalité des pays de la région MENA et les sociétés internationales spécialisées dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)». Ces travaux de deux jours, a-t-il poursuivi, ont été couronnés par plusieurs recommandations permettant «l’identification de la cybercriminalité dans la région, mais aussi la définition des objectifs à réaliser». Il a estimé, aussi, que cette rencontre avait constitué «une occasion pour mettre en évidence le danger émanant de ce type de criminalité et son impact sur l’évolution des sociétés». M. Hamel a insisté, dans ce sens, sur l’impératif «d’intensifier la coopération entre les acteurs de l’espace cybernétique pour lutter contre la cybercriminalité», mettant en avant l’importance de «l’application des lois internationales relatives à la lutte contre la cybercriminalité et les autres criminalités y afférentes dans la région MENA», ce qui représente, a-t-il expliqué, «une valeur ajoutée aux aspects professionnels de la police dans d’autres pays, à travers INTERPOL». Le DGSN a salué les «réalisations accomplies jusqu’à présent dans la lutte contre les crimes numériques, que ce soit à la faveur des efforts d’s régionales et territoriales, dont la performance doit être améliorée». Dans une déclaration à la presse, le chef du service central de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), Bachir Saïd, a indiqué que la réunion a porté sur «plusieurs thèmes ayant trait au renforcement des efforts des organes d’application de la loi internationale dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité, en définissant les priorités et les objectifs pour l’élaboration de stratégies de lutte contre les crimes numériques de l’organisation Interpol». Il s’agit également de «l’examen des questions d’actualité relatives à la cybercriminalité qui nécessitent le renforcement de la coopération et la coordination des efforts sur le double plan régional et international, et l’échange des expériences concernant les enquêtes et les preuves numériques en matière de cybercriminalité». Les participants ont présenté, durant la rencontre, les recommandations de la 10e réunion du groupe de travail de la région MENA (Moyen-Orient-Afrique du Nord), ainsi que les expériences des pays membres de l’organisation Interpol. L’accent a été mis sur «l’importance de l’échange des expériences, du renforcement des capacités et l’intensification de la coopération, pour faire face à la cybercriminalité».

Lutte contre le financement du terrorisme en Afrique

Réunion de Haut niveau lundi à Alger

L’Algérie abritera une réunion de Haut niveau sur «La lutte contre le financement du terrorisme en Afrique», lundi et mardi prochains à Alger, au Centre international des Conférences Abdelatif-Rahal, a-t-on appris jeudi auprès du ministère des Affaires étrangères. Cette rencontre, co-organisée par l’Algérie et l’Union africaine (UA), devrait regrouper les délégués des pays membres de l’UA, de l’Organisation des Nations unies (ONU), de l’Union européenne (UE) et d’autres organisations internationales et régionales activant dans la lutte contre le terrorisme et son financement, précise-t-on de même source. Cette rencontre internationale verra aussi la participation des représentants des cinq pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU et du Canada. L’ouverture des travaux cette réunion sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui avait annoncé, en mars dernier, la tenue de cette réunion à Alger. La tenue à Alger de cette réunion est «une décision qui a été prise en septembre 2014 par le sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, et entérinée par un sommet» de l’Union africaine, avait indiqué M. Messahel.