Protection civile : Exercice de simulation d’un séisme avec la la Tunisie et 5 pays de l’UE

Ayant acquis déjà une réputation fort appréciable dans le domaine de la gestion des catastrophes, ce qui lui a valu d’ailleurs la certification aux normes internationales INSARAG (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage) en zones urbaines, sous l’égide des Nations unies, la Protection civile algérienne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Mettant constamment et sans relâche, ses éléments en alerte, la DGPC s’apprête à organiser, à partir du 14 avril prochain, dans la wilaya de Bouira, un grand exercice de simulation d’un séisme auquel participe son homologue tunisienne, mais surtout les Protections civiles de cinq pays européens. Il s’agit de la France, du Portugal, de l’Espagne, de l’Italie et de la Pologne, a révélé, ce jeudi, le Directeur de l’organisme et de la coordination des secours à la Protection civile, lors d’une réunion de coordination et de préparation de ces manœuvres, organisée au Centre national d’information de la Protection civile, sis à Aïn Naâdja (Alger). L’exercice en question intervient suite à l’arrangement administratif signé entre la Direction générale de la Protection civile, et la Direction générale pour la Protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes de la Commission européenne (ECHO). Pour le colonel Fouad Lalaoui, cet événement, qui s’étalera jusqu’au 19 du même mois, est une première en Algérie, et il revêt un caractère particulier, dans la mesure où, outre les gros moyens humains et matériels qui seront mobilisés, ces exercices seront scrutés par des observateurs et des experts internationaux qui viendront de 26 pays. «Au total, 1.000 éléments, toutes gades confondus, seront sur le terrain. Cinq sites situés dans les communes de Sour El-Ghozlane, El-Asnam et Bechloul ont été retenus pour effectuer cette expérience. Dans cette optique, nous avons convenu que la wilaya de Bouira répond à tous les critères exigés pour ce genre d’opérations», a-t-il ajouté, en expliquant que le séisme virtuel sera suivi d’une rupture de barrage, de multiples effondrements avec risque de transport de matières dangereuses. «Ce sera une excellente opportunité, pour tester nos capacités d’intervention. Cela nous permettra de corriger les erreurs qui peuvent surgir à l’avenir dans pareilles catastrophes naturelles, et de tester les dispositifs et les capacités de chacun à réagir, de façon coordonnée. Il est question également de vérifier le niveau de performance de l’ensemble des unités d’intervention, et de s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de sauvetage et de secours qui sera mis en application en cas de séisme réel», a précisé le Directeur de l’organisme et de la coordination des secours à la Protection civile, qui confie au passage que le budget alloué à cet exercice s’élève à plus d’un million d’euros, à charge cependant de l’Union européenne, laquelle procède chaque année à l’organisation de ce genre d’exercices à travers plusieurs pays de la planète.

Il est bon de rappeler que notre Protection civile organise régulièrement des exercices de simulation de catastrophes naturelles, sans toutefois la participation de ses homologues étrangers. Certaines de ces manœuvres sont de grande envergure, à l’instar de celle de mai 2015, à Boughezoul (Médéa), où 5.000 éléments issus de 44 wilayas ont participé à la simulation de sauvetage, lors de catastrophes naturelles majeures, des exercices qui avaient suscité l’admiration du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. Des observateurs experts dans le domaine du sauvetage venant de France, du Maroc, du Mali, de l’Organisation internationale de la Protection civile et d’autres organismes onusiens n’ont pas caché leur admiration devant le savoir-faire et le professionnalisme des hommes du colonel El-Habiri.

S. A. M.