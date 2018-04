Pétrole : Le prix du panier de l’Opep à 64,48 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi mercredi à 64,48 dollars le baril, contre 64,98 la veille, a indiqué jeudi dernier cette Organisation sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de l’Opep comprend quatorze types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l’Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). Mercredi, les cours de l’or noir ont fini en légère baisse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a terminé à 68,02 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 10 cents par rapport à la clôture de mardi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de “light sweet crude” (WTI) pour le contrat de mai a cédé 14 cents à 63,37 dollars. Dans son rapport hebdomadaire, l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA) a montré une baisse des stocks de brut de 4,6 millions de barils lors de la semaine achevée le 30 mars. Les analystes s’attendaient en moyenne à une hausse de 2 millions. D’autre part, les acteurs du marché ont pris connaissance mardi des données officielles russes sur la production, qui a augmenté de 0,7% en mars par rapport à mars 2017, pour atteindre 10,97 millions de barils par jour. La Russie, premier producteur mondial, s’est associé fin 2016 à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et à neuf autres producteurs pour s’engager à limiter leurs extractions afin de rétablir l’équilibre de l’offre et de la demande. Par ailleurs, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires ont respecté leur accord de limitation de la production à un niveau record. Selon le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep et non Opep ( JMMC), les pays participant à l’accord ont atteint un nouveau record de respect des objectifs de limitation de la production, qui a atteint un niveau de 138%, selon le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep et non Opep ( JMMC).



Le Brent à plus de 68 dollars à Londres



Les cours du pétrole remontaient légèrement jeudi en cours d’échanges européens alors que la baisse hebdomadaire des stocks américains annoncée mercredi a rassuré des marchés inquiets de voir les tensions commerciales s’amplifier. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 68,65 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 63 cents par rapport à la clôture de mercredi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de “light sweet crude” (WTI) pour le contrat de mai prenait 47 cents à 63,84 dollars une heure après son ouverture.