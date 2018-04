Séminaire d’affaires algéro-polonais, ce mardi à Alger : Accroître la coopération bilatérale

Les relations économiques entre l’Algérie et la Pologne ne reflètent pas encore les potentialités existantes, de part et d’autre.

Aussi, dans le cadre de la poursuite des efforts visant à renforcer la coopération entre notre pays et ses partenaires européens, un séminaire d’affaires regroupant des opérateurs des deux pays est prévu, le 10 avril, au siège de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Organisé par la Caci, en collaboration avec l’ambassade de Pologne à Alger, cet événement sera axé sur les secteurs susceptibles de donner un nouvel élan aux relations économiques et commerciales entre l’Algérie et la Pologne, à travers l’examen des opportunités offertes par le marché polonais et même celui de la région, aux opérateurs économiques algériens. La Pologne qui a inscrit l’Algérie parmi ces destinations stratégiques, en matière de commerce extérieur, cela s’entend, a vu ses exportations vers l’Algérie chuter de 30% en 2017. Une conséquence directe des mesures de restriction sur les importations prises par les pouvoirs publics algériens dans le cadre de sa politique de régulation du commerce extérieur et de préservation de ses ressources en devises dans le contexte de crise financière. Selon l’ambassadeur polonais, M. Witold Spirydowicz, la décision de l’Algérie de limiter ses importations a durement affecté les échanges commerciaux entre les deux pays, du côté polonais notamment. En fait, l’Algérie qui a été classée, ces dernières années, deuxième plus important partenaire de la Pologne sur le continent, derrière l’Afrique du Sud, entend inverser la tendance en privilégiant les investissements directs étrangers, une orientation retenue dans sa nouvelle vision économique. Une nouvelle orientation qui a été discutée, en novembre dernier, entre le ministre polonais des Affaires étrangères, M. Witold Waszczykowski, et la partie algérienne, lors d’une visite de deux jours effectuée dans notre pays à l’invitation de son homologue algérien, M. Abdelkader Messahel. Une visite qui devait constituer «une étape importante dans le processus de relance des relations bilatérales entre les deux pays et donnera lieu à la mise en place d’une commission mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique» avait précisé le ministère algérien des Affaires étrangères. La rencontre a été marquée par la signature d’accord, dans différents secteurs, dont un accord portant établissement de la commission mixte de coopération entre les deux pays, la première session devant se tenir au courant de ce semestre à Varsovie, en Pologne. Les deux parties avaient abordé lors de cette entrevue, les perspectives de coopération dans divers secteurs, entre autres, l’industrie, l’agriculture, l’énergie, la production pharmaceutique et la production navale. La Pologne qui est présente sur le marché national, à travers une dizaine d’entreprises, affiche son intérêt pour les hydrocarbures algériens mais aussi, pour des partenariats dans les domaines de l’agriculture, notamment, la production laitière, et l’industrie.

D. Akila