Football : La Fifa prête à accompagner financièrement la FAF

La Fédération internationale de football (Fifa) est disposée à accompagner la Fédération algérienne (FAF) dans le développement de la discipline à travers le pays, a annoncé, hier à Alger, Véron Mosengo Omba, Directeur Régional de la Zone Afrique et Caraïbes de la Division des Associations membres de la Fifa. «Tout d’abord, au nom du président de la Fifa, Gianni Infantino, je tiens à remercier tout le monde pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé dans ce très beau pays.

Concernant l’objet de ma visite, il s’agit d’une séance de travail avec à l’ordre du jour le programme de développement que compte initier la FAF à travers la construction de centres de formation dans les différentes régions du pays, décentraliser les compétences à travers l’Algérie. La Fifa est prête à accompagner la FAF dans ce projet financièrement et à travers des supports techniques», a affirmé le dirigeant de l’instance internationale, lors d’un point de presse tenu au siège de la FAF à Dély Ibrahim (Alger). Avant de se rendre à Alger, Véron Mosengo Omba figurait au sein d’une délégation de la Fifa qui a séjourné à Tripoli en Libye, pour évoquer la possibilité de la levée de l’interdiction des matches internationaux en Libye. «Ma visite à Alger intervient suite à celle effectuée par le président de la FAF Kheireddine Zetchi au siège de la Fifa à Zurich (Suisse). Au cours de l’entretien qu’il avait eu avec Infantino, les deux hommes étaient sur la même longueur d’ondes concernant le développement du football. Ils ont tissé des liens forts. Le président de la Fifa a été charmé par le projet de Zetchi qui nous a laissé vraiment bonne impression», a-t-il ajouté. Véron Mosengo Omba a expliqué que l’instance mondiale était «prête à accompagner la FAF uniquement dans le développement du football, et non pas dans des projets à caractère commercial», en réponse au projet de l’hôtel de la FAF, initié par l’ancien président, Mohamed Raouraoua, et rejeté par Zetchi, en attendant le verdict de l’assemblée générale ordinaire (AGO), prévue le 23 avril. S’agissant de l’arrivée de l’Italo-Suisse Gianni Infantino à la tête la Fifa, en février 2016, Véron Mosengo Omba a tenu à affirmer que l’Afrique «a beaucoup gagné sur le plan de la représentativité» au sein de l’instance internationale. «L’arrivée d’Infantino à la Fifa a permis à l’Afrique de gagner à coup sûr. Contrairement au passé, aujourd’hui l’Afrique est représentée au niveau des différentes commissions, ce qui est important. Lors du Mondial-2026, l’Afrique sera représentée par 9 pays et demi. Il s’agit d’un acquis non négligeable.» Interrogé sur le système de notation et les critères techniques retenus par FIFA pour la sélection du pays hôte du Mondial-2026, qui met en difficulté la candidature marocaine, Véron Mosengo Omba s’est dit «incompétent» à répondre à cette question, se contentant de dire qu’il existait «un cahier des charges et un organe technique qui va juger chaque candidature», alors que le vote pour l’élection du pays organisateur sera effectué le 13 juin prochain. Enfin, le dirigeant de la Fifa a affirmé que «le développement du football en Algérie doit se faire à partir de la base. Tout le monde est impatient par les résultats, je comprends, la reconstruction doit se faire à partir des fondements, et non pas à partir du toit», a-t-il conclu.