Vestiges romains à Mila : Bientôt transférés au jardin public de Teleghma

Les quelques dizaines de pierres romaines qui se trouvent actuellement à l’entrée de la ville de Teleghma (sud de la wilaya de Mila) seront transférées prochainement au jardin public Chahid Tabib Yahia de cette même localité, a-t-on appris jeudi du chef du service patrimoine culturel de la direction de la culture, Lazghed Chiaba. Destinées à présent à orner le jardin public Chahid Tabib Yahia, ces pierres de taille ont été découvertes à plusieurs endroits de la région avant d’être rassemblées en 1997 à l’entrée de Teleghma, selon la même source qui a expliqué que les services d’alors voulaient s’en servir pour reproduire un arc romain à l’entrée nord de la ville. M. Chiaba a indiqué, dans ce contexte, que les services du patrimoine culturel et les autorités locales de Teleghma s’étaient rendus à la mi-mars sur le site où se trouvaient ces pièces archéologiques et, à l’issue de cette sortie, il a été décidé d’inventorier toutes les pierres et de les transférer ensuite au jardin public du centre ville ce qui permettra non seulement d’en assurer la protection mais également d’enjoliver les lieux, a-t-il ajouté. Revenant sur la non-concrétisation de l’idée de reproduire un arc romain à l’entrée nord de la ville de Teleghma durant les années 1990, M. Chiaba a expliqué que ce «projet allait à l’encontre des lois relatives à la protection du patrimoine culturel».